Астрологи предупредили, что 5 декабря у некоторых знаков могут быть неприятности.

Не секрет, что понедельник - довольно тяжёлый и загруженный день. Именно в понедельник чаще всего происходят какие-то неприятности на работе, конфликты, неожиданности. Астрологи предупредили представителей двух знаков Зодиака о неминуемой опасности 5 декабря.

Лев

Утро понедельника для Львов будет очень сложным. Проснуться вовремя они не смогут, а сам подъем будет таким тяжелым, будто они до утра танцевали в клубе. Неприятным моментом станет опоздание на учебу, работу или важное мероприятие.

Звёзды предупреждают, что в ближайший понедельник у Львов будет настоящий "завал" - нужно будет выполнить много работы в очень короткие сроки.

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Также некоторые представители данного знака Зодиака могут получить выговор от руководства.

Рыбы

Рыбы в понедельник будут уставшими и истощенными. У них может начаться эмоциональное выгорание на фоне хронической усталости, что скажется на качестве работы.

Также в этот день у Рыб могут быть конфликты с руководством или коллегами. Однако ссора будет не затяжной, а, скорее, эмоциональной. Потом представители этого знака будут извиняться за то, что сказали что-то чего сгоряча.

Напомним, первые выходные декабря будут тяжелыми для этих знаков Зодиака.

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