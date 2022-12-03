Кого ждут плохие новости - читайте в материале.

Астрологи рассказали о том, что несколько знаков Зодиака 3 и 4 декабря будут под отрицательным влиянием звёзд. У них могут быть проблемы в общении с окружающими, технические неполадки и бытовые неприятности.

Близнецы

В субботу и воскресенье судьба не будет к ним благосклонна. В это время у представителей данного знака Зодиака могут быть срывы дедлайнов, опоздания и неполадки с техникой, транспортом. Например, они могут куда-то поехать, по пути у них сломается машина и они не смогут прибыть вовремя к месту назначения.

Весы

Весы будут озадачены финансовыми проблемами. Например, им не смогут вовремя выплатить деньги или заплатят меньше, чем они ожидали. Также может быть ситуация, при которой у них с карты спишут деньги за то, чего они не покупали. Из-за этого придется также суетиться и пытаться выяснить детали ситуации.

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Рак

Ракам могут сообщить не очень приятные новости. Звезды говорят, что информация будет связана с кем-то из их ближайшего окружения. Например, кто-то серьезно болен, или кто-то вляпался в неприятности. Все это станет причиной напряжённой атмосферы и не очень хорошего настроения у представителей этого знака Зодиака на выходных. У них не выйдет расслабиться и восстановить силы перед началом новой рабочей недели.

Напомним, полнолуние 8 декабря "озолотит" эти знаки Зодиака.

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