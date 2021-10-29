Для Раков, по прогнозу астролога, 2022-й станет годом стабильности и равновесия.

Астролог Павел Глоба составил гороскоп на 2022 год для каждого знака Зодиака.

По его прогнозу, многим представителям зодиакального созвездия повезёт в год Тигра. Об этом сообщает Rsute.

Выделим трёх главных счастливчиков 2022 года по знаку Зодиака:

Овен

2022-й год Тигра будет весьма удачным для Овнов, особенно вторая половина. Этот огненный знак Зодиака сможет достичь всех поставленных целей. Вы обеспечите себе надежный финансовый фундамент для хорошей жизни. Но Глоба предостерегает: избегайте лишней импульсивности.

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Рак

Для Раков 2022-й станет годом стабильности и равновесия. Работа над новыми проектами принесёт вам не только стабильный высокий доход, но и карьерный рост. Кроме того, наконец-то в 2022-м Раки смогут полноценно отдохнуть.

Дева

Начало 2022 года - звездный час для Дев. Этот знак Зодиака, по прогнозу Глобы, ждут глобальные перемены на работе. Они приведут Деву на путь финансовой стабильности и успеха, они смогут приобрести недвижимость. Также возможно пополнение в семье.

Ранее астролог Павел Глоба составил гороскоп на ноябрь 2021 года. По его прогнозу, этот месяц принесет прекрасные перемены трем знакам Зодиака - Овну, Деве и Стрельцу.

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Автор: Виолетта Орлова