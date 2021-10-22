Одиноких Дев, как прогнозирует астролог, ждет незапланированная судьбоносная встреча.

Астролог Павел Глоба составил гороскоп на ноябрь 2021 года. Этот месяц принесет прекрасные перемены трем знакам Зодиака.

Читайте такжеНазваны знаки Зодиака с очень высокими требованиями к партнеруПо прогнозу Глобы, это - Овен, Дева и Стрелец. Об этом сообщает портал Rsute.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Для Овнов последний месяц осени окажется весьма удачным. Фортуна однозначно на их стороне. Настроение этого знака Зодиака весь ноябрь будет на высоте, что поможет совершить карьерный прорыв и получить высокую должность.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Ноябрь - месяц романтики для Дев. У тех, кто состоит в отношениях, все станет еще ярче. А вот одиноких представителей этого знака Зодиака ждет судьбоносная встреча. И произойдет это в неожиданный момент!

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Стрельцы - настоящие баловни судьбы в ноябре. Все без исключения их задумки будут реализованы. Этот месяц благоприятен для самореализации, саморазвития и обучения.

Ранее астрологи назвали четыре знака Зодиака, которым повезет на любовном поприще в 2022 году. Это Козерог, Близнецы, Рыбы и Лев.

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Автор: Виолетта Орлова