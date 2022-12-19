Львы смогут отдохнуть после всех проблем, которые на них навалились несколько дней назад.

В понедельник, 19 декабря, Овны получат щедрое вознаграждение за свои труды. А вот Весам стоит готовиться к испытаниям, судьба готовит для них болезненный урок. Что карты Таро сулят другим знакам Зодиака - читайте ниже.

Овен

19 декабря Овны будут купаться в деньгах. Случайная возможность заработать, щедрая премия от начальства или же внезапный подарок судьбы - вас будет преследовать богатство. Однако не сорите деньгами, постарайтесь отказаться от импульсивных покупок.

Телец

Тельцов ждет приятная новость. Возможно, вы получите звонок от важного человека, который долго не выходил на связь. К вечеру постарайтесь отстраниться от шумных компаний.

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Близнецы

Близнецов ждет неприятный день. Вам придется решать немало сложных задач. Однако все они не появились внезапно, вы слишком долго откладывали важные дела, а теперь пришло время со всем этим разбираться.

Рак

В понедельник Раков ждет озарение. Вы сможете по-новому взглянуть на происходящее вокруг. Не бойтесь брать инициативу в свои руки, в этот день можно и нужно принимать важные решения.

Лев

Львы смогут отдохнуть после всех проблем, которые на них навалились несколько дней назад. Не переживайте из-за пустяков и постарайтесь не думать о работе. Прогуляйтесь с друзьями, сходите в кино.

Дева

Девам стоит залечь на дно и отказаться от всех важных дел. Перенесите встречи и постарайтесь не спорить с людьми. Конфликты и выяснение отношений точно не помогут Девам провести этот день спокойно.

Весы

Весам карты Таро сулят болезненный урок. Судьба "щелкнет по носу", но это будет заслуженно. Вы ходили по лезвию ножа и сильно рисковали, потому теперь стоит понести за это наказание.

Скорпион

Скорпионов ждет удача. В понедельник они получат все и сразу. Не бойтесь своего успеха, наслаждайтесь победами. Скорпионы смогут наконец-то понять, что главная сила - это трудолюбие, за которое судьба всегда щедро вознаграждает.

Стрелец

Стрельцам стоит задуматься о переменах в своей жизни. Карты Таро сулят вам важные решения, которые помогут улучшить ваше благосостояние. Командировка, повышение или новая должность - не бойтесь изменений и соглашайтесь на предложения.

Козерог

Козерогов ждет сюрприз. В понедельник вы будете окружены радостными событиями. Разделите приятные моменты со своими близкими.

Водолей

Карты Таро сулят Водолеям успехи на любовном фронте. Вы сможете найти общий язык со своей второй половинкой, в отношениях наступит гармония. Водолеям стоит ценить все, что для них делают.

Рыбы

Рыбам нужно научиться доверять. Не бойтесь принимать помощь и слушайте советы близких. Родственники желают вам только добра, не отталкивайте их.

Напомним, ранее астрологи назвали знаки Зодиака, которым угрожает серьезная опасность.

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