Рожденных под этими знаками людей ждет непростая неделя.

Астрологи назвали знаки Зодиака, представители которых будут сталкиваться с проблемами на следующей неделе - в период с 19 до 25 декабря включительно.

Речь идет о двух знаках Зодиака. Рожденных под этими знаками людей будут подстерегать опасности на пути.

Неудачники недели по знаку Зодиака

Неделя будет непростая у Близнецов. Минимизировать последствия скопившихся к концу года нерешенных проблем представители данного знака смогут лишь в том случае, если не станут зацикливаться на плохом. Близнецам сейчас очень важно как следует постараться идти вперед, несмотря ни на что.

Видео дня

Неприятности, проблемы, конфликты и ссоры могут настигнуть в указанный период представителей знака Весы. Кому-то из близкого окружения захочется лишить их хорошего настроения и желания что-либо делать. В том случае, если у них получится это, неурядиц будет сложно избежать. Ведь для Весов хорошее настроение - это уже половина дела. Астрологи советуют им всячески остерегаться унылых и темных душой людей.

Ранее астрологи назвали знаки Зодиака, представители которых будут особенно успешными на следующей неделе.

Вас также могут заинтересовать новости: