Близнецы узнают, что от них что-то скрывали.

В субботу, 15 июля, Овны будут победителями во всем. А Скорпионов ждет очень щедрый подарок, они смогут решить все проблемы с деньгами. Что ждет другие знаки Зодиака - читайте в гороскопе по картам Таро.

Овен

Овнов ждет триумф, вы окажетесь на виду у всех вокруг. Вы будете побеждать, блестящий успех может даже вскружить вам голову. Радуйтесь, но не забывайте о том, что рядом могут быть завистники.

Телец

Карты Таро сулят Тельцам романтические приключения. Вы можете отправиться на свидание или попытать счастья на сайтах знакомств. В этот день Амур будет к вам благосклонен.

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Близнецы

15 июля Близнецы узнают, что от них что-то скрывали. Однако не спешите злиться и ругать людей, которые вам не говорили всю правду. Возможно, вас попросту хотели уберечь от потрясений.

Рак

Ракам стоит с осторожностью отнестись к незнакомцам. Не доверяйте людям, которые будут просить у вас деньги. Не попадитесь в ловушку мошенников, они попытаются воспользоваться вашей добротой.

Лев

В субботу Львам придется с головой уйти в работу. Перенесите все встречи с друзьями и занимайтесь поручениями начальства. Будьте серьезными и не отвлекайтесь на пустяки.

Дева

Карты Таро сулят Девам решение проблемы. Вы узнаете, что в вашей жизни все хорошо, а трудности были лишь небольшой проверкой на прочность. К счастью, вы ее прошли, теперь все будет хорошо.

Весы

Весам можно решиться на авантюру. Не бойтесь рисковать, порой это единственный метод достижения цели. Вас ждет стремительный успех, однако ради него придется немного потрудиться.

Скорпион

Скорпионы получат щедрый подарок от начальства. Вас решат повысить в должности, что отразится на размере зарплаты. Прибавка к жалованию решит ваши проблемы, которые вы испытывали из-за нехватки средств.

Стрелец

Карты Таро сулят Стрельцам откровенный разговор, к которому вы не будете готовы. Кто-то решит раскрыть вам свою большую тайну. Запомните все, что вам сказали, но никому об этом не рассказывайте.

Козерог

15 июля Козероги могут ощутить прилив сил и бодрости. Если вам хочется действовать и что-то менять в своей жизни - не сдерживайтесь. Дайте волю эмоциям и не подавляйте свои желания.

Водолей

Карты Таро советуют Водолеям набраться терпения. Возможно, кто-то решит "поиграть" на ваших нервах. Не поддавайтесь манипуляциям и сохраняйте спокойствие.

Рыбы

Рыбы смогут обзавестись полезными контактами. В этот день у вас есть все шансы произвести впечатление на людей, которые помогут вам в будущем. Не отказывайтесь от их предложений, касающихся карьеры.

Напомним, ранее астрологи рассказали, какие знаки Зодиака будут любить свою вторую половинку в горе и в радости.

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