Девам рекомендуют экологичный гибрид, а Скорпионам - внедорожник.

Астрологи рассказали, какой автомобиль лучше всего подходит представителям каждого знака Зодиака, пишет Best Life.

Овен - спорткар

Вы любите быструю езду, Овен. Игривый и молодой душой, вы ищете автомобиль, который подарит вам чувство свободы и веселья. Как огненный знак, вы привыкли командовать, куда бы вы ни пошли, и вы, безусловно, знаете, как произвести впечатление.

Телец - внедорожник среднего размера

Вы немного более приземленны, чем большинство, Телец, поэтому, скорее всего, вы покупаете автомобиль, думая о двух вещах: безопасности и практичности. Для функционального автомобиля, который также соответствует вашему вкусу роскоши, лучшим выбором будет внедорожник среднего размера. Независимо от того, одиноки ли вы или хотите создать семью, в этом многофункциональном автомобиле есть все, что вам нужно, и даже больше.

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Близнецы - кроссовер

Вы всегда в пути, поэтому вам нужна машина, которая сможет справиться с вашим плотным социальным графиком. При этом для вас очень важны двойственность и гибкость. Вы предпочтете мчаться вперед и разбираться во всем по ходу дела. Потому вам понадобится машина, которая может все это, например, кроссовер.

Рак - роскошный седан

В вас есть больше, чем кажется на первый взгляд, Рак. И в совете директоров, и в домашней сфере вы прирожденный лидер, который знает, как создать гостеприимную обстановку для всех. Как и в большинстве сфер жизни, вы ищете комфорт и стиль, когда дело доходит до выбора нового автомобиля. Откажитесь от минивэна в следующий раз, когда вы посетите автосалон, и вместо этого выберите роскошный седан с большим пространством для ног и всеми новейшими удобствами.

Лев - кабриолет

Яркий и модный Лев, вы любите заявлять о себе, куда бы вы ни пошли. И разве кто-то действительно может вас за это винить? Как огненный знак, вы обладаете природной магнетической энергией, которая притягивает людей. Тогда вполне логично, что вы выберете машину с таким же изяществом, как и ваша собственная личность.

Дева - экологичный гибрид

Практичная, надежная и экономная Дева ищет машину, которая будет выглядеть как инвестиция. И как земной знак с любовью к природе, вы больше обеспокоены своим воздействием на окружающую среду, чем вождением самой модной машины. Гибридная модель сочетает в себе устойчивость с комфортом, позволяя вам реже заправлять бак, при этом имея возможность отправиться в путь со всеми своими друзьями, если это необходимо.

Весы - элегантное купе

Возможно, вы знак отношений, Весы, но вы также испытываете глубокую любовь к роскоши. Как знак, управляемый романтичной и эстетичной Венерой, вы тот тип, который хочет заявить о себе своим стилем. С бурной общественной жизнью и множеством мероприятий, которые можно посетить в свободное время, вам понадобится что-то шикарное, но практичное, например, классическое купе.

Скорпион - внедорожник

Капризный и таинственный Скорпион склонен любит делать неожиданные крюки, когда представляется возможность. Вам нравится заставлять людей гадать. Со всеми великими тайнами жизни, которые вам предстоит увидеть, вам понадобится автомобиль, который может доставить вас в неизведанные места. Вот почему внедорожник идеально подходит для вашего образа жизни.

Стрелец - хэтчбек

Люди, рожденные под знаком Стрельца, склонны быть немного дикими и беззаботными. В то время как другие больше озабочены тем, чтобы произвести впечатление на других, вы предпочтете купить автомобиль, который выдержит ваш авантюрный образ жизни, не говоря уже о том, что в нем достаточно места, чтобы вместить все ваши вещи, когда вы в следующий раз решите отправиться в спонтанную поездку.

Козерог - маслкар

Люди склонны считать вас практичным и зрелым, Козерог. У вас прекрасный глаз на детали, и в результате вы склонны играть наверняка в большинстве сфер жизни. Но чего стоит вся эта тяжелая работа, если вы не даете себе волю и не наслаждаетесь ею время от времени? Почему бы не побаловать себя немного в следующий раз, когда вы покупаете машину, и не купить наконец тот muscle car, на который вы положили глаз с тех пор, как получили права? Конечно, это может быть не самым практичным вариантом, но каждый заслуживает немного веселья.

Водолей - электрокар

Вы немного странный, Водолей. Никогда не довольствуясь статус-кво, вы больше, чем кто-либо, склонны сомневаться в том, что вам говорят. Это дает вам дальновидное видение, поэтому автомобиль будущего - это как раз то, что вам нужно. Современный электромобиль подходит для всех типов путешествий, а с упором на удобство использования и экологичность вы наверняка будете наслаждаться им долгие годы.

Рыбы - ретрокар

Вы, как правило, довольно спокойный человек, Рыбы, поэтому вас не интересует что-то показное. Как творческий знак, вы любите, чтобы ваши личные вещи имели чувство индивидуальности. Пока он едет плавно и доставляет вас туда, куда вы направляетесь (предпочтительно на пляж), вы будете довольны практически любой поездкой. Но в вашей идеальной машине также должно быть достаточно места, чтобы вместить всех ваших друзей и доски для серфинга.

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