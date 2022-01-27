Представители одного водного знака ради любви способны на любой шаг, поделилась эксперт.

Один из трех водных знаков Зодиака – Рыбы, самый романтичный, и его представители ради любви могут жертвовать собой.

Если Рыбы думают, что любят, и чувство взаимное, – они способны на любой шаг ради чувств, публикует прогноз астролога Людмилы Булгаковой tsn.ua.

"...Они могут долго, иногда всю жизнь, терпеть неподобающее отношение любимого человека, его вредные привычки и измены, поскольку им кажется, что таким образом они сохраняют свою семью...", – сказала эксперт.

По ее словам, едва ли не самым жертвенным является еще один водный знак Зодиака – Рак. Астролог добавила, что жертвенность этих зодиакальных представителей чаще всего ограничивается кругом самых близких людей, в частности, родственников и вторых половинок.

Читайте такжеЛюбовный гороскоп на февраль: кому грозят вспышки ревности и разрывы отношенийБулгакова поделилась, что один из земных знаков – Козерог, также способен на самопожертвование, но не в сфере личной жизни. Астролог отметила, что Козероги ставят на первое, второе и третье место в жизни свою работу и чаще всего жертвуют собой ради нее.

Ранее Людмила Булгакова говорила, что у Рыб и Раков в жизни на первом месте находится семья. В то же время астролог подчеркнула, что Рыбы отодвинут карьеру на второй план, если их вторая половинка будет способна обеспечивать высокий уровень жизни.

Справка УНИАН. Рыбами называют людей, которые родились с 19 февраля по 20 марта, Раками – тех, кто празднует день рождения с 22 июня по 22 июля, а Козерогами – рожденных с 22 декабря по 20 января.

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