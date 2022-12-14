Шептицкий призвал украинцев быть осторожными и следить за сигналами воздушной тревоги.

Таролог и экстрасенс Роман Шептицкий предупредил о серьезной угрозе во второй половине недели до 18 декабря. Вероятны новые массированные ракетные атаки России.

Делая расклад карт для каждого региона, экстрасенс особенно выделил город Хмельницкий и область, как один из самых опасных в указанный период. Также настораживающие карты выпадали для западных регионов (Львовская, Ивано-Франсковская, Тернопольская, Волынская, Закарпатская, Черновицкая области). Шептицкий призвал местных жителей быть осторожными и следить за сигналами воздушной тревоги.

Неспокойной вторая половина текущей недели будет в большинстве регионов, прогнозирует экстрасенс. Но о повышенной угрозе он предупредил мирное население Днепра и области, а также Одессы и области.

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Вероятные обстрелы и новые прилеты вражеских снарядов, по прогнозу Шептицкого, могут угрожать Херсону, Николаеву, Черкассам, Кропивницкому, Полтаве, Сумам, Чернигову.

Также таролог указал на вероятность освобождения новых территорий Запорожской области и другие даже неожиданные успехи Вооруженных сил Украины до конца текущей недели. Говоря о временно оккупированном Крыме, экстрасенс заявил, что полуостров активно готовится к освобождению.

Напомним, ранее таролог Яна Пасынкова дала прогноз относительно того, когда закончится война в Украине.

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