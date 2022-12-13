Возможно, взлет российских стратегических самолетов 29 ноября был произведен с целью обнаружения объектов ПВО, допустил эксперт.

Скорее всего, в ближайшее время российские войска будут пытаться наносить еще более массированные ракетные удары для того, чтобы уничтожить систему противовоздушной системы (ПВО) Украины.

"Возможно, взлет трех стратегических самолетов 29 ноября в сопровождении Ил-22 был произведен с целью обнаружения объектов ПВО на территории Украины, с целью корректировки направлений пуска российских ракет", – отметил военный эксперт Владислав Селезнев в интервью "Обозревателю".

По его мнению, в войне победит тот, кто более технически подготовлен и обеспечен.

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Селезнев считает, что большим количеством жизней российских солдат кремлевский диктатор Владимир Путин сейчас пытается выторговать себе время.

"Несмотря на огромные потери, они пытаются атаковать наши позиции. Причем, делают это часто абсолютно нерационально, отправляя сюда подразделения без соответствующей технической поддержки бронетехникой на хорошо обеспеченные позиции украинских Сил обороны. В результате они несут колоссальные потери, но попытки атаковать наши позиции не прекращают. То есть идет перемалывание живой силы врага в этих безуспешных атаках. На что рассчитывает Путин? Вполне вероятно, что он рассчитывает на определенную усталость, на страх коллективного Запада, на истощение запасов военной техники и боеприпасов и, соответственно, вооружений, которые необходимы для украинских Сил обороны", – добавил эксперт.

Массированные ракетные удары России по энергосистеме Украины

С начала октября Россия совершила восемь массированных атак, запустив десятки ракет по объектам энергетической инфраструктуры Украины.

В связи с этим в большей части регионов были вынуждены применять аварийные отключения электроснабжения.

Последний массированный ракетный удар РФ произвела 5 декабря.

В этот день силы противовоздушной обороны Украины сбили больше 60 из 70 выпущенных российских ракет.