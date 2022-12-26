Кому стоит ждать беды, а кому судьба готовит хорошие новости - читайте на УНИАН.

Новая неделя с 26 декабря по 1 января принесет большие потрясение некоторым знакам Зодиака. Карты Таро пророчат судьбоносные дни для Водолеев. Что ждет именно вас - читайте ниже.

Кого растопчет череда неудач

Карты Таро пророчат непростые дни для двух знаков Зодиака. Так, готовиться к худшему стоит Весам. Новая неделя морально уничтожит представителей этого знака. Однако Весы могут спасти ситуацию, если заручатся поддержкой друзей.

Не менее трудно будет Скорпионам. Карты Таро сулят этому знака Зодиака скандалы и проблемы на работе. Коллеги могут подставить вас, опасайтесь людей, которые слишком настырно интересуются вашими секретами.

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Кто из знаков Зодиака будет счастлив

Сразу четыре знака Зодиака проведут последнюю неделю этого года безо всяких неприятностей. Овны наконец-то научатся понимать людей и найдут общий язык с теми, кто казался врагом. Девы получат шанс на повышение и будут нежиться в объятиях любимого человека. Не менее удачной неделя будет для Рыб, их мечты начнут сбываться.

Но главные счастливчики этой недели - Козероги. Они будут получать приятные комплименты и похвалу, а к концу недели, в канун Нового года, им могут сделать предложение руки и сердца.

Эти знаки Зодиака могут круто изменить свою жизнь

Ласковый "пинок" от судьбы получат Львы. Они поймут, что двигаются в неправильном направлении, и смогут изменить всю свою жизнь.

Водолеям карты Таро сулят спонтанное путешествие, где они смогут найти новую работу или же получить заманчивое предложение. Не бойтесь перемен, все они приведут к успеху.

Карты Таро также пророчат перемены Ракам. Им стоит задуматься о том, счастливы ли они. Если ответ будет отрицательным, самое время действовать.

Кому из знаков Зодиака стоит быть осторожнее

На этой неделе Тельцам не стоит привлекать к себе лишнее внимание. Вы нажили немало врагов, которые с радостью поймают момент вашей слабости. Меньше говорите, а больше слушайте.

Карты Таро также сулят опасные ситуации для Стрельцов. Однако не стоит закрываться в себе и бояться каждого шороха. Трагедии и беды обойдут вас стороной, просто не теряйте бдительность и откажитесь от экстрима.

А вот Близнецам действительно стоит "залечь на дно". Откажитесь от вечеринок и шумных компаний. Карты Таро советуют Близнецам провести время в кругу семьи и тогда все проблемы пройдут мимо.

Напомним, ранее озвучили гороскоп для Близнецов на январь 2023.

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