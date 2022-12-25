Каким будет гороскоп Близнецов в первый месяц года - читайте предсказания астрологов в материале УНИАН.

Хорошее настроение, новые идеи, достаток и покой - у Близнецов в январе все отлично. Ничто не может вывести вас из равновесия. Разве что, кардинально что-то изменится. Что бы это могло быть - читайте в гороскопе от УНИАН.

Гороскоп карьеры на январь 2023

Не рассказывайте никому о своих планах - советуют звезды Близнецам в январе 2023. В вашем окружении есть люди, которые могут отреагировать неожиданно и помешать вам осуществить задуманное.

В начале месяца на работе вы будете раскачиваться - работоспособность будет на троечку. Но уже к концу месяца придете в тонус и легко справитесь со всеми задачами. Велика вероятность, что вы поменяете сферу деятельности или получите новую прибыльную и перспективную работу.

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Что касается финансов, то в январе Близнецам нужно проявлять бережливость - не тратьтесь пока на путешествия и удержитесь от незапланированных расходов.

Гороскоп любви на январь 2023

У холостых Близнецов в январе 2023 появится шанс исправить ошибки прошлого. Поэтому миритесь с тем, с кем поссорились, а если о себе напомнит ваша бывшая любовь, подумайте - может, стоит ей дать второй шанс?

Семейным Близнецам нужно больше времени посвящать дому. Звёзды советуют запланировать отдых или поездку со второй половинкой - так ваши отношения станут теплее и гармоничнее. Звезды предупреждают также о кардинальных переменах, связанных с предстоящим пополнением в семье.

Гороскоп здоровья на январь 2023

В начале года проблем со здоровьем у Близнецов не будет. Однако испытывать организм на прочность не нужно: могут обостриться хронические заболевания. Также, по совету астрологов, нужно поберечь себя от стрессов - они-то и могут стать причиной недуга. Рецепт простой: больше отдыха, витаминов и меньше нервов. Пусть, как и в начале месяца, вас ничто не выводит из равновесия.

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