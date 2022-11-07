Астрологи назвали три знака Зодиака, представителям которых стоит быть осторожными. Эта неделя будет для них очень сложной и может заставить пройти определенные испытания. Подробнее читайте в материале УНИАН.
Овен
С самого понедельника у них будет очень нервное состояние. Факторы, которые вызывают раздражение, будут только увеличиваться, поэтому обвинять во всем понедельник не стоит.
У Овнов могут быть конфликты с коллегами на работе, с подчиненными либо начальством. Вероятней всего, эта проблема перерастет в глобальную.
Близнецы
Представители этого знака Зодиака столкнутся с проблемами со здоровьем. Это может быть как обычная простуда, которая потом приведет к осложнениям, так и выявление каких-то серьезных болячек. Также могут быть различные травмы - от ушибов до переломов. Поэтому звезды советуют быть осторожными и стараться избегать потенциально опасных мест.
Лев
Представители этого знака Зодиака могут скандалить со своими родственниками. Больше всего риск конфликта именно с любимыми. Астрологи утверждают, что причины тех ссор, которые будут на этой неделе, накапливались как снежный ком. Сейчас к конфликтам подталкивает лунное затмение 8 ноября и коридор затмений, который был ранее.
Эксперты советуют стараться не выходить из себя, однако учитывая влияние небесных тел, это будет просто невозможно.
Напомним, названы самые ленивые знаки Зодиака.