Эти люди все время откладывают на потом важные дела и часто опаздывают.

Астрологи проанализировали черты всех знаков Зодиака и составили антирейтинг из трех самых ленивых. Кто они и в чем проявляется эта их черта - читайте в материале.

3 место - Рыбы

Этот знак можно описать известной фразой: "Лень - двигатель прогресса". Они хоть и ленивые, но могут придумать решение, которое облегчит или ускорит их труд. Чаще всего женщины жалуются на своих мужей или сыновей, рожденных под этим знаком, так как те не хотят выполнять обязанности по дому.

2 место - Весы

Эти люди получают "серебро" в антирейтинге. А все по той причине, что они часто перекладывают свои обязанности на других и пытаются найти сотни отговорок для босса, чтобы не выполнять поручения. Их сложно вытащить из дома на выходных - они предпочитают пассивный отдых и не любят напрягаться.

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1 место - Телец

Астрологи в один голос утверждают, что именно эти люди являются самыми ленивыми. Они об этом своем "качестве" знают, но вовсе не испытывают по этому поводу никаких угрызений совести. Часто они пытаются "обмануть судьбу", чтобы избежать выполнения какого-то задания. Также представители этого знака Зодиака часто опаздывают, потому что им лень выходить заранее.

Напомним, названы три знака Зодиака, которые останутся "у разбитого корыта".

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