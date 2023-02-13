Экстрасенс Роман Шептицкий заявил, что наиболее напряженной обстановка на фронте будет в середине недели.

Известный экстрасенс Роман Шептицкий сделал прогноз на неделю с 13 по 19 февраля и рассказал о том, что четверг, 16 февраля, будет самым опасным днем недели. В эту дату возможна повторная массированная ракетная атака. Непросто будет и в пятницу.

"Не могу сказать, что на пятницу выпадает спокойная и тихая карта. Шестерка мечей выпадает. Это "острая" карта. Я ее называю картой прорыва. Будет планирование, изучение ситуации, получение опыта и новых знаний. Также выпадает аркан жадности. Эта карта показывает, что для преодоления врага должно быть необходимое обеспечение - оружейное и материальное. На данный момент это обеспечение есть, но оно не настолько большое, чтобы сейчас говорить об активных контрнаступательных движениях", - сказал Шептицкий.

Он отметил, что в другие дни ситуация будет стабильной, насколько это возможно в условиях войны. Конец недели обещает быть спокойным, судя по раскладу на картах Таро.

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"В воскресенье будет какая-то заморозка, выпадает перевернутое солнце", - добавил экстрасенс.

Роман Шептицкий уточнил, что даже временные проблемы с вооружением не станут преградой на пути к полному освобождению украинской территории от российских захватчиков.

"Это контрнаступление все же будет. Я делаю акцент на том, что вся Украина будет освобождена от врагов. Будет освобожден и Донбасс, и Крым", - резюмировал Шептицкий.

Напомним, экстрасенсы озвучили реальный диагноз Путина.

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