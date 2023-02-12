Эксперт предупредил жителей этих регионов о неминуемой угрозе в течение ближайшей недели.

Известный украинский экстрасенс Роман Шептицкий сделал прогноз касательно войны на ближайшую неделю. Так, согласно картам, россияне до 19 февраля будут пытаться давить со всех сторон, потому что знают - Украина ждет поставок победного оружия.

По словам Шептицкого, наиболее сильными обострения будут в Донецкой и Луганской областях - сейчас эти регионы превратились в настоящий "ад" из-за наступления со стороны российских оккупантов.

Не исключено давление захватчиков на Запорожском направлении. В Харьковской, Сумской и Черниговской областях могут быть работы диверсантов.

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"Пятерка мечей говорит также об усиленной угрозе обстрелов. Где-то враг снова накапливает силы. Давить будет со всех сторон", - уточнил Роман.

Если смотреть подробный прогноз на каждый день недели, на четверг, 16 февраля, выпадает аркан смерти и карта "тяжелый груз".

"Будет определенная давка, пустые разговоры со стороны России. Они могут говорить что нам делать, куда нам нужно двигаться и как поступать. Как говорится, будут глупые указки. В этот день атмосфера будет особенно напряженной. Не исключено, что в некоторых локациях будет особая угроза, связанная с терактами и взрывами. Это все связано с угрозой жизни для мирного населения", - объяснил Шептицкий.

Напомним, экстрасенсы озвучили реальный диагноз Путина.

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