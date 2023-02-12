Известный украинский экстрасенс Роман Шептицкий сделал прогноз касательно войны на ближайшую неделю. Так, согласно картам, россияне до 19 февраля будут пытаться давить со всех сторон, потому что знают - Украина ждет поставок победного оружия.
По словам Шептицкого, наиболее сильными обострения будут в Донецкой и Луганской областях - сейчас эти регионы превратились в настоящий "ад" из-за наступления со стороны российских оккупантов.
Не исключено давление захватчиков на Запорожском направлении. В Харьковской, Сумской и Черниговской областях могут быть работы диверсантов.
"Пятерка мечей говорит также об усиленной угрозе обстрелов. Где-то враг снова накапливает силы. Давить будет со всех сторон", - уточнил Роман.
Если смотреть подробный прогноз на каждый день недели, на четверг, 16 февраля, выпадает аркан смерти и карта "тяжелый груз".
"Будет определенная давка, пустые разговоры со стороны России. Они могут говорить что нам делать, куда нам нужно двигаться и как поступать. Как говорится, будут глупые указки. В этот день атмосфера будет особенно напряженной. Не исключено, что в некоторых локациях будет особая угроза, связанная с терактами и взрывами. Это все связано с угрозой жизни для мирного населения", - объяснил Шептицкий.
Напомним, экстрасенсы озвучили реальный диагноз Путина.