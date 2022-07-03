Мало кто знает, но умение вести быт и держать все под контролем тоже определяется датой, временем рождения и положением планет в этот момент.

Астрологи выделили топ-4 знака Зодиака, представительницы которых склонны к неряшеству и безответственности в ведении быта. У них в холодильнике вечно пусто, а жилплощадь легко обрастает паутиной из-за того, что там долго не убирают.

Овен

Женщины-Овны - это невероятные карьеристки. Они тратят все свое свободное время для того, чтобы добиться успехов. Порой из-за загруженности по работе они даже забывают вовремя покушать, что уж говорить о домашних делах и готовке. Им проще нанять клининг-компанию, чем выделить несколько часов для домашней рутины.

Близнецы

Уроженцы этого знака ненавидят проводить время на кухне. Готовка и мытье посуды - худшее, что для них можно придумать.

Не меняется данная позиция даже с годами, когда Близнецы становятся старше.

Весы

Они не очень любят вести бытовые дела в большинстве своем из-за лени. Они могут не замечать беспорядок на кухне или в спальне, забывают вовремя вынести мусор или постирать белье. Грязные зеркала или пустой холодильник не режет им глаза. Не становятся более ответственными Весы даже после рождения детей.

Стрелец

Стрельцы предпочитают говорить не "бардак", а "творческий беспорядок". Они не любят убираться и готовить. Считают, что выполнение домашних бытовых обязанностей - это зря потраченное время.

Напомним, названы топ-3 знака Зодиака, которые боятся штампа в паспорте.

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