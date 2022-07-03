Они больше всего в жизни не хотят обременять себя узами брака.

Астрологи перечислили три знака Зодиака, которые не хотят жениться или выходить замуж. Им по душе свобода, а в отношениях они могут состоять и без штампа в паспорте.

Рак

Раки - очень заботливые и верные. Они преследуют цель найти одного партнера и прожить с ним всю свою жизнь. Они готовы менять свой характер и отдаваться второй половинке по полной, только если речь не идет о свадьбе. Штамп в паспорте по-настоящему их пугает, заставляет нервничать.

Известны случаи, когда Раки решали прервать свои длительные и крепкие отношения из-за давления со стороны их партнера на то, чтобы скорее заключить брак.

Стрелец

Еще один свободолюбивый знак. Стрельцы не боятся брака, но не выходят замуж/не женятся долгое время из-за того, что строят карьеру. Финансовый достаток и успех для них всегда на первом месте, и лишь когда Стрельцы "твердо стоят на ногах", они могут размышлять о том, чтобы сыграть свадьбу со своим любимым человеком.

Водолей

Водолеи - очень творческие люди. Они склонны к спонтанным необычным поступкам, которые могут не оценить их партнеры. Поэтому они не спешат идти в ЗАГС. Уроженцы данного знака считают, что жизнь с одним официальным партнером будет вроде ада на Земле, поэтому ищут всяческие возможности этого избежать.

Напомним, целитель назвал дату, когда под контроль Украины вернется Херсон.

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