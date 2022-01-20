Астрологи назвали три самых уязвимых знака Зодиака. У них очень тонкая душевная организация, поэтому они принимают все близко к сердцу.
Скорпион
Казалось бы, как страстные и волевые Скорпионы могут быть уязвимыми? Оказывается, могут. Они сложно сходятся с людьми, так как очень боятся предательства. Им сложно открывать свое сердце для чувств. Именно это и может стать причиной непонимания между Скорпионом и его партнером.
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Овны обладают тонкой душевной организацией. Они, как и Скорпионы трудно сходятся с людьми, так как разрыв может стать для них очень болезненным. Этот знак Зодиака действует по принципу "если ничего не делать - ничего не будет".
Дева
Девы те еще перфекционисты, которые хотят, чтобы все было идеально. Но так как в жизни ничего идеально не бывает, представителю этого зодиакального созвездия приходится нелегко. Каждый промах они воспринимают очень болезненно.
Напомним, ранее астрологи назвали знаки Зодиака, которых невозможно забыть.