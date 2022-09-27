Им точно стоит подготовиться к испытаниям.

Астрологи рассказали, каким знакам Зодиака в октябре не будет везти. У них могут быть проблемы разного характера. Кому следует подготовиться и беречь себя - читайте в материале УНИАН.

Водолей

Вас может ожидать одно из следующих событий: срочная командировка, из-за которой придется все бросить и быстро ехать, внезапный переезд в другое место, сильные конфликты со своей второй половинкой.

Видео дня

Это все может очень сильно отразится на вашей продуктивности, из-за чего будут также неудачи в работе: останетесь без премии, сорвется проект, может быть даже придется искать новую работу. В общем, удача явно не будет на стороне Водолеев в это время.

Рыбы

Первая половина октября 2022 для Рыб будет очень напряженной. В это время их ждут конфликты с близкими. Астрологи утверждают, что это могут быть ссоры между поколениями на фоне недопонимания. Также не очень удачной будет финансовая составляющая: 10, 11 или 12 октября могут быть крупные незапланированные расходы, из-за которых придется влезть в долги или взять кредит.

Напомним, астролог рассказал, каким знакам Зодиака 2023 принесет грандиозные перемены.

Вас также могут заинтересовать новости: