Им стоит ждать счастья, достатка и процветания.

Астрологи рассказали, каким двум знакам Зодиака конец 2022 и начало 2023 года принесет положительные перемены и хорошие перспективы. Подробности читайте в нашем материале.

Близнецы

Несмотря на то, что в декабре этого года и частично январе следующего Близнецы практически лицом к лицу встретятся с серьезными жизненными проблемами, в целом год будет очень спокойным, интересным и счастливым.

Ждать им стоит перемен в семейном плане. Это может быть как изменение гражданского статуса семьи (брак), так и пополнение в семье.

Видео дня

Астрологи советуют Близнецам перестать откладывать их жизнь на потом, а наконец начать наслаждаться моментом, жить "здесь и сейчас".

Скорпион

Второй главный счастливчик - это уроженец осени. Положение планет говорит о том, что яркую личность Скорпионом удастся подчеркнуть в 2023 году. Это может быть новая работа, новое увлечение или даже свой бизнес. Связана деятельность будет напрямую с творчеством.

Также повезет им и в плане личной жизни: будет много ярких и запоминающихся свиданий, любовь, положительные эмоции, радость и страсть.

Напомним, 2023 год полностью изменит жизнь этих знаков Зодиака.

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