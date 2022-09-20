Невестке, которая обретет такую свекровь, очень не повезет.

Астрологи рассказали, какие свекрови по знаку Зодиака являются самыми сложными в общении, и буквально отравляют жизнь невесткам.

Рак

Женщины-Раки не привыкли делить своего сына с кем-то еще. Поэтому когда их сын выбирает себе избранницу и женится на ней, женщина начинает искать в девушке недостатки и охотно рассказывает своему сыну о них.

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Также Раки в роли свекрови могут быть сплетниками и будут пытаться вить веревки из своего сына на основе неправдивой информации о его возлюбленной. Чаще всего причиной конфликтов в молодой паре могут становиться именно постоянное вмешивание свекрови в их личную жизнь.

Весы

Весы - это те люди, которые придут к своей невестке домой, зайдут на ее кухню, будут искать грязь там, критиковать за беспорядок, учить готовить. К сожалению, от Весов-свекровей практически не добиться понимания, теплых слов или сочувствия. Они способны прямо в лицо высказывать все недовольства и оскорбления.

Также они могут намеренно ссорить влюбленных и плести интриги за спиной, если им не нравится жена сына.

Напомним, октябрь "озолотит" эти знаки Зодиака.

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