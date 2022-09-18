Следующий месяц будет прибыльным для трех представителей зодиакального мира.

Астролог рассказал, кому октябрь 2022 года принесет настоящие золотые горы. Подробнее читайте в материале УНИАН.

Близнецы

У вас будет какое-то серьезное подписание документов, которое принесет богатство. Это может быть выгодная сделка, покупка, продажа, открытие своего дела и подобное. Даже если вы только начинаете заниматься бизнесом, звезды пророчат вам светлое будущее и высокие доходы. А в ближайшей перспективе ощутимые доходы придут в октябре.

Скорпион

Вас ждут премии, социальные выплаты, надбавка к зарплате или те, кто занимал деньги, вернут долг.

Видео дня

Эксперты утверждают, что приход средств будет неожиданным и единоразовым, но очень порадует Скорпионов и закроет некоторые их потребности.

Стрелец

Уроженцев этого знака Зодиака ждет помощь со стороны. Это может быть как богатый покровитель, который оплатит вам дорогую покупку или купит билеты в отпуск, так и родственники, которые захотят поддержать финансово. Не отказывайтесь от помощи и принимайте ее с благодарностью, чтобы не обидеть благодетеля.

Напомним, октябрь 2022 заберет деньги у двух знаков Зодиака.

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