У этих людей будет настоящая проверка на прочность!

Астрологи рассказали, что осень будет очень сложной для двух знаков Зодиака. Им судьба уготовила настоящие испытания.

Близнецы

Эти люди "попадут" на деньги. Это может быть внезапный ремонт техники или недвижимости, проблемы со здоровьем, которые повлекут за собой баснословные траты, но в итоге будут исправлены.

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Это также могут быть проблемы с каким-то социальными службами или налоговой. Так, вас может суд обязать выплачивать кому-то деньги. Это повлечет за собой очень много нервных ситуаций.

Рыбы

Рыбы, которые до этого жили в подвешенном состоянии, не зря волновались. Сейчас у них могут быть испытания, связанные с поиском жилья или вообще вынужденным переездом в другой город/другую страну.

Естественно, это повлечет за собой растраты денег или нервов.

Звёзды также пророчат вам конфликты с родственниками. Ярче всего выражена энергетика детей и родителей.

Напомним, названы три женских знака Зодиака, которым не суждено выйти замуж.

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