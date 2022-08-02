Им следует быть очень внимательными и аккуратными.

Астрологи предсказали, какие два знака Зодиака может ожидать опасность на дороге. Больше всего эксперты склоняются к тому, что это Раки и Рыбы.

Рак

Звезды говорят, что вы не планируете никаких путешествий на ближайшее время. Впрочем, судьба повернет так, что вам нужно будет куда-то срочно поехать. Астрологи предупреждают о том, что важно соблюдать аккуратность, даже если будет спешка.

Также они просят не отвлекать водителей, с которыми едете, заранее приходить/приезжать на место встречи, если договорились куда-то отправиться.

Рыбы

Рыбам тоже может грозить опасность. Им стоит быть аккуратными на дороге в роли пешехода. Критических ситуаций, которые могут угрожать жизни, не предвидится. Однако могут быть определенные неприятности, которые на время выбьют вас из стандартного жизненного режима. В общем, смотрите по сторонам и переходите дорогу только в разрешенном месте.

Напомним, астрологи назвали главные страхи всех знаков Зодиака.

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