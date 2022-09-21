Им лучше даже не пытаться строить отношения.

Астрологи рассказали, какие знаки Зодиака хуже всего сочетаются между собой в плане любви и романтики.

Овен и Козерог

Эти люди априори не могут быть вместе. Построить отношения им мешает упрямство каждой из сторон, не готовность идти на компромиссы и сложный характер как у одного человека, как и у другого.

Телец и Лев

Два этих знака Зодиака несовместимы между собой из-за того, что у них разные векторы, которым те хотели бы следовать. Тельцы - ужасные карьеристы и очень творческие люди, Львы - домоседы, семьянины, мечтают о счастливой жизни и беззаботной старости.

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Близнецы и Рыбы

Близнецы очень семейные люди, в то время как Рыбы живут творчеством, путешествиями, одиночеством, и не преследуют цель рано создать свою семью.

Рак и Весы

Оба этих человека постоянно сомневаются в своем решении. Именно поэтому в вероятных отношениях двух этих знаков постоянно будет дисбаланс. У них не будет человека, который будет принимать решение и брать на себя роль лидера.

Дева и Водолей

Мудрая и спокойная Дева не сможет быть рядом с гулящим Водолеем. Водолеи всегда хотят личных границ, личного пространства, больше свободы, а Девы убеждены в том, что супруги должны идти бок о бок.

Скорпион и Стрелец

Эти знаки по характеру и темпераменту очень между собой похожи. Они оба "огненные": вспыльчивые, эмоциональные, прирожденные лидеры. Именно поэтому у них вместо отношений всегда будет соперничество.

Напомним, названа лучшая жена по знаку Зодиака.

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