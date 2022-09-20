Эти люди лучше всего вписываются в роль супруги, являясь для своего мужчины вдохновителем, лучшим другом и замечательной любовницей.

Астрологи ранее рассказали, какие жены являются самыми худшими по знаку Зодиака. Также в своем рейтинге они выделили один знак Зодиака, чьи представительницы являются просто идеальными спутницами по жизни. Речь идет о Раке.

Рак с раннего детства мечтает о белом платье и красивой свадьбе. У нее есть убеждение в том, что она сможет найти одну любовь на всю жизнь. Чаще всего так и происходит - Раки - не из тех людей, кто будет менять партнеров как перчатки.

Первое, что их возлюбленные в них ценят, это красота и женственность. Невероятная харизма и прекрасная улыбка - то, что помогает уроженцам данного знака правильно себя подать.

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Второе, что цепляет - это желание и готовность создавать домашний уют. Ведь каждый мужчина хочет видеть это в своей спутнице жизни.

Третье - это блистательный интеллект Раков. Женщины-Раки очень мудрые, имеют потрясающую логику и интуицию. Именно поэтому им легко дается работа, нацеленная на вычисления, составление документов, планов и т.д. Поэтому такая жена будет не только хорошим другом, но и надежным партнером в любой работе или в бизнесе.

Напомним, астролог выделила топ самых несносных свекровей по знаку Зодиака.

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