Эти люди не воспринимают своих ровесников как достойную пару по жизни.

Астрологи выделили четыре знака Зодиака, чьи уроженцы не любят строить отношения с людьми в их же возрасте. Они предпочитают тех, кто постарше. Почему так происходит - читайте в материале УНИАН.

Овен

Дружелюбный и общительный Овен ищет себе спутника жизни в возрасте. Каких-либо других критерий зачастую не выставляет. Причиной тому является внутренне ощущение, которое подсказывает - с такими надежно и комфортно.

Водолей

Женщины, рожденные под этим знаком Зодиака, крайне переборчивы в отношении второй половинки. Особенно если речь идет о создании семьи и брака. Водолеи убеждены - с ровесниками им будет скучно и некомфортно, поэтому даже не хотят пробовать.

Рак

Раки иногда предпочитают партнеров постарше. Всему виной убеждение, что мужчина, который в разы старше, может многому научить, а также обеспечить. Уроженцы данного знака хотят как можно дольше чувствовать себя маленькой девочкой, поэтому и идут к тем, кто им в отцы годится.

Скорпион

Вечные тусовщики привыкли находиться в кругу молодежи, но вот для семьи и серьезных отношений выбирают мужчин с разницей минимум лет в 10. Это связано с устойчивым убеждением Скорпионов - молодые не умеют зарабатывать, обеспечивать семью, а взрослые состоявшиеся мужчины твердо стоят на ногах.

Напомним, названы топ-3 знака Зодиака, которые могут влюбить в себя кого угодно.

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