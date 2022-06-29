Они могут смотреть в глаза своему собеседнику, мило улыбаться, но говорить в это время неправду.

Астрологи выделили топ главных лжецов по знаку Зодиака. От природы у них есть какой-то "дар", благодаря которому окружающим довольно сложно понять, что те говорят неправду.

Стрелец

Стрельцы - очень самоуверенные и коварные личности. Они готовы на многое, лишь бы достичь собственных целей. Именно поэтому им нередко приходится лгать. Получается это у них крайне хорошо - могут смотреть в глаза, обманывать и не краснеть.

Близнецы

Учитывая то, что эти люди от природы двуличные, им часто приходится лгать. Это может касаться как какой-то серьезной лжи, так и мелких бытовых обманов. Близнецы мастерски владеют даром убеждения, отчего порой даже сами могут поверить в собственные "сказки". Они умеют адаптировать свои слова под любую ситуацию, поэтому окружающим крайне тяжело поймать их на лукавстве.

Дева

Астрологи говорят, что Деву отличает от других знаков Зодиака их острый взгляд на детали и способность быстро соображать.

Они насквозь видят чужую ложь, но и сами грешат тем, что обманывают близких. Делают это так профессионально, что никто и не заметит подвоха.

Напомним, составлен финансовый гороскоп на июль 2022 года, и названы три знака, у которых наладится ситуация с деньгами.

Вас также могут заинтересовать новости: