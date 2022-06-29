Уже в пятницу начинается второй месяц лета, который принесет некие финансовые изменения.

Астрологи перечислили три знака Зодиака, у которых все будет хорошо с деньгами в ближайшее время.

Телец

Тельцов ждут новые связи, расширение возможностей и выгодные деловые предложения. Это непременно отразится на финансовом благосостоянии Тельцов. Если представители данного знака планируют открытие своего дела или расширение бизнеса, то июль - максимально удачный месяц для этого. Особенно повезет в работе и делах, связанных с логистикой, доставкой, пищевой промышленностью.

Лев

Учитывая то, что у Львов был непростой период в плане денег в последнее время, сейчас все неудачи останутся позади. Впереди невероятно влюбленных в себя и в жизнь Львов ждут карьерный рост и стремительное развитие в профессиональной сфере.

Многие отправятся на курсы по повышению квалификации или обновят рабочее оборудование, что положительным образом повлияет на прибыль.

Стрелец

Пополнение домашней "казны" начнется уже с первых дней месяца. Звезды говорят о том, что Стрельцы будут востребованы в своей работе, расширят клиентскую базу и это принесет им поступления. Благоприятный период будет в первой половине июля. Если вы планируете подписание важных документов, покупку или продажу чего-то крупного, то лучше сделать это до 15-17 числа.

Напомним, астрологи рассказали, какой вид спорта подходит каждому из знаков Зодиака.

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