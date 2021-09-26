Слышали фразу "Бьет - значит любит?" Забудьте ее и бегите от мужчин четырех знаков Зодиака.

Четыре знака Зодиака среди мужчин в приступе агрессии способны поднять руку на женщину. Не верьте их раскаянию, ведь если один раз вы простите, то эти издевательства потом будут на постоянной основе.

Рыбы

Большинство мужчин-Рыб являются неудачниками, так как они не способны контролировать свою жизнь. Для них существует только их вымышленный мир, а то, что не соответствует их идеальной картинке - потенциально опасное. Как раз таки за счет женщин они пытаются компенсировать неуверенность в себе. В результате все это может дойти до размахивания кулаками.

Близнецы

Они способны наброситься на кого угодно. Если человек ведет себя недостойно, по мнению Близнецов, значит он должен быть наказан. А наказание - это удар по любой части тела. Но чаще всего рукоприкладством они занимаются по отношению к женщинам. Особенно агрессивно это проявляется во время расставания.

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Рак

Если мужчина-Рак находится в постоянном стрессе из-за проблем на работе, то дома он будет срываться на своей женщине. Чем больше она будет позволять, тем дальше все это зайдет. Стоит учесть и тот факт, что Раки способны превратить вашу жизнь в ад, ведь среди них очень много тиранов. Будьте осторожны, ведь изначально они кажутся самыми добрыми и заботливыми семьянинами.

Водолей

Если ему не удается достигнуть своих целей, он будет свою несостоятельность компенсировать за счет унижения женщины. Интересно, что на людях они ведут себя очень спокойно и непринужденно. А вот дома вас могут ждать настоящие катаклизмы. Из-за такого их неоднозначного поведения окружающие могут вам не поверить, если вы пожалуетесь на побои со стороны Водолея.

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Автор: Диана Могилевич