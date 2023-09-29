Карты Таро сулят Девам интересные события.

Тарологи рассказали, что ближайшие выходные (30 сентября и 1 октября) принесут массу приятных эмоций представителям лишь двух знаков Зодиака. Они окажутся в настоящей сказке и проведут эти дни лучше всех. Кому так повезет - читайте ниже.

Дева

Карты Таро сулят Девам интересные события. Вы сможете с головой уйти в приключения. Не думайте о плохом и постарайтесь максимально "оторваться", занимайтесь тем, что нравится именно вам.

Гоните прочь все упреки совести, вы действительно заслужили этот отдых. Однако точно найдутся те, кто попытается испортить вашу сказку. Найдите в себе смелость и расставьте границы, никто не имеет права их нарушать.

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Козерог

Козерогам стоит готовиться к тому, что выходные будут максимально веселыми. Судьба решила щедро осыпать вам подарками и радостными событиями. Ждите хороших новостей, они точно будут.

Помимо этого, на выходных вы сможете улучшить свое финансовое положение. Возможно, вы получите выгодное предложение. Не отказывайтесь от работы, она не будет вас утомлять и сильно отвлекать от веселья.

Напомним, ранее стало известно, какие знаки Зодиака найдут счастье всей своей жизни до конца этого года.

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