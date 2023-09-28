Они получат настоящий подарок от Вселенной.

Тарологи рассказали, что конец 2023 года станет по-настоящему радостным периодом для представителей двух знаков Зодиака. Они найдут счастье всей своей жизни и забудут о проблемах. Кому невероятно повезет - читайте ниже.

Телец

Тельцы будут купаться в любви и ласке. Вы сможете создать семью и полностью довериться человеку, который станет вашей второй половинкой. Не бойтесь того, что все изменится.

События, которые с вами произойдут осенью и в начале зиму, сделают вас самым счастливым человеком. Негатив, ссоры, обиды и проблемы - все это навсегда останется в прошлом. Вселенная решила вас очень щедро вознаградить!

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Весы

Весы, как считают тарологи, найдут счастье всей своей жизни ближе к концу осени. А до конца этого года вы сможете убедиться в том, что судьба дала вам такой шанс не просто так. Будьте благодарны за все, что с вами случится.

Постарайтесь не спугнуть удачу своими сомнениями. Если вам кажется, что все движется в неправильном направлении - посоветуйтесь с друзьями и близкими. Они сумеют развеять ваши сомнения и помогут вам трезво оценить ситуацию.

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