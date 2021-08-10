Мужчины-Козероги на дороге не валяются.

Астрологи назвали самого нежного и преданного мужчину по знаку Зодиака. Им оказался, как может показаться на первый взгляд, отстраненный и холодный Козерог.

Хоть они и делают вид, что им никто не нужен (чтобы обезопасить себя от душевных ран), они таки хотят встретить настоящую любовь. Если же им попадется такая женщина, то она станет самой счастливой. Ведь Козероги сделают все для того, чтобы их девушка всегда находилась на седьмом небе от счастья.

При этом для этих мужчин важно, чтобы их ценили и делали комплименты. Им сложно без чужого одобрения, хоть они и делают вид, что им все безразлично.

Порой с ними бывает сложно, так как любовь вызывает у них противоречивые чувства. С одной стороны они готовы отдаться ей полностью, а с другой - переживают, что другой человек будет вмешиваться в их пространство.

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Зачастую их холод достаточно обманчив. Постарайтесь рассмотреть его душу, и тогда ваша история любви заиграет новыми красками.

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Автор: Диана Могилевич