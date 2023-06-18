Их ждет "черная полоса".

Астрологи назвали два знака Зодиака, которые в конце июня столкнутся с сплошными бедами и неприятностями. Звезды сулят им не самый благоприятный период в жизни.

Близнецы

Представители этого зодиакального созвездия могут узнать неприятные новости от своих родственников. Возможно, долгое время от вас что-то скрывали, и сейчас все карты вскроются. Это может быть связано как с вашей второй половинкой, так и с очень родным человеком. Вы пересмотрите свои взгляды на многие вещи и наконец-то определите, что вас так долго тревожило, а вы не могли этого понять. Помните, что в вашем окружении есть человек, который готов вас выслушать и оказать поддержку. Вы не одни!

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Водолей

Водолеям конец июня сулит проблемы на работе. Во-первых, вы можете столкнуться с завистниками. Они будут вставлять вам палки в колеса. Во-вторых, вы рискуете нарваться на неприятный разговор с начальством, который может закончиться увольнением. Астрологи советуют вам держать себя в руках и честно выполнять свою работу, тогда многих проблем удастся избежать.

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