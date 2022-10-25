В статье УНИАН вы узнаете, как лучше не называть сына.

Астрологи сходятся во мнениях, что имена обладают невероятной силой и энергетикой. Некоторые из них притягивают счастье и удачу, а некоторые наоборот приносят одни беды. УНИАН назвал самые несчастливые мужские имена, которыми лучше не называть своих детей.

Анатолий

Древние греки так называли людей, живущих в Анатолии (регионе Малой Азии на востоке от Греции). Самовлюбленные греки относились к жителям этого региона очень пренебрежительно, поэтому имя Анатолий считается одним из самых несчастливых. Обычно мальчики с таким именем растут слабохарактерными, не умеющими отстаивать свои личные границы. Поэтому часто люди делают им неприятно, зная, что останутся безнаказанными.

Борис

Это имя дает своему обладателю обостренное чувство справедливости. Они не идут на уступки, не ищут компромиссы и не готовы приклоняться перед людьми. Поэтому им сложно проходить разные жизненные испытания. Часто они из-за этого впадают в депрессию, ведь и друзей у них особо нет. Не каждый сможет найти общий язык с таким принципиальным и жестким человеком.

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Тарас

Несмотря на то, что имя Тарас достаточно распространенное в Украине, оно наделяет мальчика беспокойством. С самого детства они не могут определиться с тем, что хотят, не могут решиться на какой-то поступок, находятся в постоянных скитаниях. Даже с возрастом у них особо ничего не меняется. Поэтому Тарасам очень сложно добиться успеха. Старость они встречают чаще всего нереализованными.

Савелий

Эксперты говорят о том, что евреи называли самых младших сыновей Савелиями, так как на них был возложен непосильный труд. Обычно именно младшие дети выполняли самую сложную работу по дому и не только. Поэтому всю свою жизнь обладатели этого имени живут с осознанием того, что они могут чего-то добиться, только если приложат невероятных усилий. При этом каждый вызов они воспринимают как очередное испытание, что совсем не делает их счастливыми.

Вадим

Именем Вадим обладают вспыльчивые мальчики, которые могут из мухи раздуть слона. Они не умеют уживаться с людьми, что не позволяет им ни карьеру построить, ни личную жизнь. В течение жизни они неоднократно впадают в депрессию, поэтому большую часть времени проводят в одиночестве.

Ранее УНИАН назвал три самых счастливых женских имени.

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