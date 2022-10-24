Их обладательницы имеют легкий жизненный путь.

Астрологи рассказали, что есть имена, приносящие своим обладательницам невероятный успех и счастье. Как назвать дочку, чтобы она была счастливее всех - читайте далее.

Анна

Характеристика имени Анна говорит о том, что обладательницы этого имени имеют очень сильный характер. Они растут независимыми девочками, которые готовы на любые свершения. Они ничего ни от кого не ждут, они сами готовы идти в бой для достижения своих целей. И стоит признать, что им это удается. Среди Анн очень много начальников. К тому же они с легкостью возьмут на себя управление компанией и поведут за собой всю команду. Все это приносит им невероятный успех и финансовую стабильность.

Милана

Миланы - это более романтичные девушки, для которых важны любовь, нежность, тепло и забота. Они настолько мечтают выйти замуж, что делают это в достаточно раннем возрасте. Эти дамы безумно счастливы, когда у них есть семья и дети, поэтому лишь достигнув этого, они обретут истинное наслаждение своей жизнью.

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Ника

Ника - это очень творческое имя, дающее своей обладательнице невероятный потенциал. Она реализуется именно в творческих профессиях - поет, рисует, танцует, фотографирует, она может быть моделью или актрисой. Все это приносит ей невероятное удовольствие, поэтому именно, найдя работу по душе, она становится воистину счастливой. И в личной жизни у этих девушек все складывается на "ура".

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