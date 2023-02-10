Это может произойти совсем скоро, как говорит эксперт.

Март 2023 года принесет Украине аркан обнуления. Маг говорит, что первая дата, которая может принести переломные события в судьбы украинцев - это 2 марта.

"Если зимой может быть период какой-то паузы и заморозки, то весна - это новый акт военных сценариев, а потом летом энергия резко переключается. Но сейчас мы говорим о весне, и весна - это обнуление и очищение. Очень хотелось бы, чтобы это обновление и очищение было в плане еще большего тотального очищение Украины от всех р*шистских оккупаций", - сказал Роман Шептицкий в своем прогнозе на март 2023 года.

Эксперт добавил, что в течение месяца будут неожиданные ходы как со стороны украинских военных, так и со стороны оккупантов. Но превосходство все равно будет на стороне украинских Вооруженных сил.

"Они (оккупанты, - ред) не могут так просто успокоиться. Они планировали нас заморозить, оставить без тепла, без другого, без третьего. Но ничего, мы сильные и мы единые. Главное - это то, что мы без них", - резюмировал экстрасенс Роман Шептицкий.

Напомним, астрологи предсказали когда умрет Путин.

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