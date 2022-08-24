Повезет больше всего в этом месяце Весам и Козерогам.

Астрологи составили любовный гороскоп на сентябрь этого года для всех знаков Зодиака. Согласно прогнозу, в жизнь двух знаков придет прекрасное и светлое чувство - любовь.

Весы

Эксперты утверждают, что эти люди могут встретить свою вторую половинку на работе, во время какого-то обучающего тренинга, командировки или даже на корпоративе. Чувства вспыхнут настолько молниеносно, что оба человека почувствуют "бабочек в животе".

К слову, данные отношения будут очень быстро развиваться: партнеры уже вскоре могут начать жить вместе и не будут затягивать со свадьбой. В общем, все сложится удачно.

Козерог

Уроженцы данного знака будут ходить на свидания. Тех, у кого нет половинки, давно заботит вопрос личной жизни, поэтому есть огромное стремление наконец найти "своего" человека. Сентябрь станет переломным в этом вопросе и поможет определиться, кого вы хотите видеть рядом с собой.

Но не стоит вешаться на шею каждому встречному. Астрологи говорят, что данный месяц подарит вам не только истинные чувства, но и горький опыт.

Напомним, названы три самых лживых знака Зодиака, которым нельзя верить.

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