Воскресенье будет эмоциональным для многих.

Эзотерики составили гороскоп на 17 декабря по картам Таро. Что они сулят каждому знаку Зодиака - читайте далее.

Овен

У вас могут быть иллюзии относительно какого-то человека. Однако в этот день вам все же придется снять розовые очки и столкнуться с неприятной правдой. Но лучше так, чем жить во лжи.

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Телец

Тельцам захочется больше времени провести наедине с собой и своими мыслями. Весь день вы будете думать о том, в каком направлении вам двигаться дальше и как улучшить свою жизнь.

Близнецы

Близнецы будут двигаться навстречу своей мечте. Конечно, могут возникать препятствия, однако вы со всем справитесь, если не будете отходить от намеченного плана.

Рак

Вам выпала карта, символизирующая перезагрузку. Это значит, что вам потребуется больше времени на отдых и осознания, что делать дальше. Не перегружайтесь, потому что можете выгореть.

Лев

В этот день Львы будут на коне. Вас ждет удача во всех сферах - на работе, в отношениях с близкими, в личной жизни. Это будет самый счастливый день для вас.

Дева

Карта "Воздержание" говорит о том, что завтра вам стоит немного притормозить, особенно если речь идет о принятии каких-то важных решений. Не рубите с плеча, потому что это не принесет вам пользу.

Весы

Постарайтесь не принимать все близко к сердцу в это воскресенье. На самом деле порой вы можете более остро ощущать какие-то моменты, однако это не значит, что ваши ощущения всегда правильные.

Скорпион

А вот у Скорпионов будет очень насыщенный день. Им придется решать много рабочих вопросов. Начальство оценит ваш труд, поэтому без вознаграждения вы не останетесь.

Стрелец

Стрельцам стоит осознать ценность независимости. Старайтесь выходить из роли ребенка и быть взрослым человеком. Берите на себя ответственность. Тогда ваша жизнь значительно улучшится.

Козерог

День будет благоприятным для борьбы со страхами. Вы можете избавиться от каких-то фобий. Так вам станет намного легче. Можете прибегнуть к помощи психологов.

Водолей

Водолеи могут наладить свою личную жизнь. Карта "Романтика" говорит о том, что воскресенье будет удачным для развития любовных отношений. Кроме того, вы можете решиться на пополнение.

Рыбы

Вам выпала денежная карта, которая говорит о том, что завтра значительно улучшится ваше финансовое положение. Порадуйте себя чем-то приятным, что поднимет вам настроение.

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