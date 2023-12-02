Карты некоторые знаки Зодиака предостерегают об опасности, а кому-то предсказывают успех.

Эзотерики составили гороскоп на 3 декабря по картам Таро. Что в этот день ждет каждый знак Зодиака - читайте дальше.

Овен

Ваши враги активизируются, из-за чего вы можете оказаться в затруднительной ситуации. Вас поглотит неопределенность, а ваша интуиция замолчит. Карты предсказывают паузу, опасность и отсутствие помощи.

Телец

Судьба предоставит возможность познать радость и удовлетворение после тяжелой рабочей недели. День принесет уверенность и новые перспективы. Важно воспользоваться позитивным моментом.

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Близнецы

Завтра вас ждет поддержка высших сил, поэтому изменения будут лишь положительными. В воскресенье все материальное буде увеличиваться. При этом вы получите уникальную возможность изменить свою жизнь к лучшему.

Рак

Ваши возможности и положение укрепятся. Возможно, вас ждет повышение на работе или другая форма признания. Главное, не надевать корону, ведь высокомерная позиция обернет все против вас.

Лев

Возможен конфликт. Вероятно, придется защищать свою правоту. Также возможны разногласия в семье или выяснение отношений с коллегами. Кроме того, может возникнуть внутренний конфликт из-за переосмысления ценностей.

Дева

Вы получите прозрение и важную информацию через подсказки извне или собственные открытия. Обратите внимание на знаки. На вашем пути встретиться человек, который может сыграть важную роль в вашей жизни.

Весы

Ваш острый ум поможет разрушить ограничения, чтобы перейти на новый уровень. Возможно, понадобится духовная поддержка. Вы получите полезный совет. Избегайте состояния войны со всем миром. Воспользуйтесь своим обаянием.

Скорпион

Вас ждет везение во всем. День пропитан успехом, славой и признанием ваших заслуг. Вы познаете истинное счастье, если забудете про свои амбиции и эгоизм. Придет осознание чего-то важного.

Стрелец

Проявите терпение и внимательность. Не стесняйтесь принимать серьезные решения. Можете спокойно просить у судьбы подарки. Следите за собой и не акцентируйте внимание на мелких ошибках других.

Козерог

В ближайшем будущем вас ожидают новые возможности. Сейчас вы посередине между восторгом и прощанием. Все зависит лишь от вас и вашего мировоззрения. Стоит рискнуть и сделать шаг, который вызывает страх.

Водолей

Вас ожидают болезненные переживания и негативные эмоции, связанные с расставаниями или потерей. Это зацепит вас и повлияет на восприятие мира. Самое главное – не бояться перемен. Чтобы избежать конфликтов, изолируйте себя, иначе грозят негативные последствия.

Рыбы

В ближайшем будущем вы воплотите свои планы. Вы уже готовы действовать настойчиво и решительно, а также нести ответственность за свои решения. Ваши усилия оправдаются, а результаты будут соответствовать ожиданиям.

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