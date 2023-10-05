Посевной календарь поможет спланировать работу в саду и в огороде в октябре.

В октябре у владельцев участков остается немало дел. На огороде, большинство овощей уже собрано, но продолжается посев зимних культур и тепличных растений. Однако основное внимание в октябре уделяется саду. Это время для посадки цветов, ягодных кустарников и саженцев фруктовых деревьев. Также проводится обрезка растений и подготовка к зимнему укрытию.

Фазы Луны оказывают значительное воздействие на рост и урожайность всех культур. Лунный посевной календарь на октябрь 2023 года подскажет, какие дни в втором осеннем месяце считаются наиболее удачными для посевов и посадок, а когда лучше воздержаться от работ на участке.

Лунный посевной календарь на октябрь 2023 на каждый день

1-2 октября - отличное время для высадки озимого лука и чеснока на огороде, а также капусты в теплице. Можно также применить органические удобрения на грядках. Эти дни также подходят для посадки плодовых деревьев и ягодных кустов в саду - они быстро приживутся. Однако не рекомендуется пересаживать растения.

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3-5 октября - время сбора корнеплодов, овощей и фруктов для долгосрочного хранения и консервации. Также важно бороться с болезнями, вредителями и сорняками. Выкапывайте клубни и луковицы цветов для хранения. Подходящее время для посадки многолетних цветов и роз. Обработка сада от болезней и вредителей, обрезка сухих веток и листьев. Важно избегать повреждения корней растений.

6-7 октября - отличные дни для посадки крыжовника, смородины, малины и других кустарников. В теплице и на подоконнике можно высаживать зелень и листовые салаты. Можно посеять семена озимой свеклы, редьки, моркови, лука и щавеля. Хорошее время для посадки роз и других многолетних цветов. Разрешено вносить органические удобрения и компост на участок, но стоит избегать химических удобрений.

8-10 октября - время для сбора оставшихся овощей для хранения, выкопки многолетнего лука и подготовки почвы к зиме через рыхление, перекопку и удобрение. Хорошие дни для санитарной обрезки и побелки деревьев, очистки старой коры и мульчирования роз. Не рекомендуется подкармливать и поливать растения.

11-12 октября - время для посева зелени и салатов на подоконнике, а также посадки овощей в теплице. Можно подготовить компост из растительных остатков. Глубокая перекопка грядок и борьба с подземными вредителями также пройдут удачно. В саду можно посадить розы, клематисы, многолетние цветы, а также высадить живую изгородь и вечнозелёные растения. Не рекомендуется замачивать семена.

13-15 октября - дни новолуния. Посевной календарь не рекомендует работать с растениями в эти даты.

16-17 октября - благоприятное время для посадки озимого лука, чеснока и щавеля на огороде, а также цветной и пекинской капусты в теплице. Хорошая возможность для посадки любых цветов, особенно тех, которые имеют шипы или колючки. Вы можете также высаживать и пересаживать плодовые деревья, виноград и клубнику. Однако не рекомендуется обрезать ветки и корни растений, так как раны будут долго заживать. Избегайте размножения растений через деление корней и луковиц.

18-19 октября - не самые урожайные дни. Лунный посевной календарь рекомендует собирать растения для получения семян и для долгосрочного хранения. Это подходящее время для приготовления консервации на зиму, а также для посадки клематисов, тюльпанов, нарциссов и бархатцев. Вы можете провести перекопку почвы, внести удобрения, бороться с сорняками и вредителями, но не рекомендуется обрезать и поливать растения.

20-21 октября - хорошие дни для посадки лука, чеснока, петрушки, моркови и щавеля. Обработка растений от вредителей и мульчирование почвы. Можно провести обрезку лишних побегов и отцветших соцветий, так как раны заживают быстро. Не рекомендуется пересаживать растения и работать с корнями.

22-24 октября - это не урожайные дни, и посев и посадка большинства культур не рекомендуется по лунному календарю. Также избегайте полива и подкормки растений. Однако можно проводить перекопку почвы и борьбу с сорняками, белить деревья и собирать урожай для длительного хранения и консервации.

25-26 октября - очень урожайные дни. Вы можете сажать любые растения в теплице и на подоконнике, а также сеять сидераты и выращивать озимые культуры на участке. Разрешено проводить очень умеренные подкормки и поливы. В саду вы можете посадить виноград, ягодные кустарники, зеленую изгородь и любые цветы. Не рекомендуется обрезать ветки и обрабатывать растения химическими препаратами.

27-28 октября - дни полнолуния. Работы с растениями не проводятся.

29-30 октября - время для посева и посадки любых культур, а также для выкопки поздних овощей на хранение и внесения органических удобрений. Вы можете сажать любые деревья и кустарники в саду, белить стволы и мульчировать почву. Также можно заняться окучиванием розы и молодой малины. Не рекомендуется пересаживать растения.

31 октября - время для сбора овощей и фруктов на долгосрочное хранение. Важно бороться с вредителями и болезнями, а также провести глубокую перекопку почвы. Удачно пройдет посадка цветов с вьющимися стеблями, вырезка больных и лишних побегов у садовых растений. Не рекомендуется прививать, пикировать и пересаживать растения.

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