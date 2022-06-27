Лунный календарь на июль подскажет самые удачные дни для посевных работ.

Июль - очень плодотворный месяц для дачников и садоводов. Во второй месяц лета активно пропалывают и удобряют огород, убирают сорняки, прореживают июньские всходы. Многие овощи и фрукты созревают в июле и радуют нас свежими плодами.

Луна имеет большое влияние на рост и здоровье растений. Лунный посевной календарь на июль подскажет, какие дни считаются плодородными и удачными для посевных работ, а когда лучше ничего не сажать и не сеять.

Лунный посевной календарь на июль 2022 по дням

1-3 июля – неблагоприятные дни для посевов, посадок и пересадок. Можно собирать урожай, пропалывать и рыхлить землю, вносить удобрения. Проводится борьба с вредителями, болезнями и насекомыми.

4-5 июля – пасынкование томатов, укоренение усов клубники, поливы и подкормки. Пересадка и обрезка растений, обильные поливы. Посадка многолетних цветов. Хорошие дни дня внесения минеральных и органических удобрений.

6-7 июля – посев огурцов, посадка поздней картошки, посев на рассаду цветной капусты.

8-9 июля – очень плодородные дни. Можно сажать и пересаживать любые овощи и зелень. Удачное время для посадки однолетних, многолетних и клубнелуковичных цветов. Однако раны на растениях в эти дни долго заживают, не рекомендуется обрезать и пасынковать растения.

10-11 июля – посадка всех видов зелени и салат, спаржи, сельдерея. Скашивание газона. Борьба с вредителями и сорняками. Поливы очень умеренные. Не рекомендуется выкапывать картофель и сажать луковичные цветы.

12-14 июля – дни полнолуния. Не рекомендуется проводить никаких работ с растениями.

15-17 июля – работать с растениями не рекомендуется, но можно перекапывать и рыхлить почву, вносить удобрения, полоть сорняки и прореживать всходы. Можно копать картофель и собирать ягоды. Не рекомендуется поливать растения.

16-18 июля – посев огурцов и помидоров, щавеля, редиса, посадка клубники. Отличные дни для посадки любых цветов. Поливы и подкормки очень умеренные. Не рекомендуется обрабатывать химикатами растения, особенно листья.

19-20 июля – Можно рыхлить и удобрять почву, полоть сорняки. Санитарная обрезка деревьев и малины. Сбор урожая плодовых деревьев. Посадка и пересадка растений не рекомендуются.

21-22 июля – очень плодородные дни. Посадки любых видов капусты, томатов, огурцов, пастернака, петрушки. Внесение удобрений и компоста в землю. Посадку клубнелуковичных цветов и вечнозеленых растений.

23-25 июля – сбор чеснока и молодой картошки. Хорошие дни для посадки вьющихся и ампельных цветов. Опрыскивание от вредителей и грызунов. Не рекомендуются пикирование, поливы и подкормки.

26 июля – посадка любых цветов, зелени, земляники. Подкормка и обрезка растений. Сбор урожая овощей. Не рекомендуется применять ядохимикаты.

27-29 июля - дни новолуния. Любые работы с растениями не проводятся.

30-31 июля – можно собирать урожай на хранение, пропалывать, бороться с вредителями и болезнями, обрезать лишние и больные ветки. Можно сажать и пересаживать клубнику, зелень и многолетние цветы, но только если погода солнечная.

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