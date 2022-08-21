Лунный календарь стрижек на сентябрь подскажет удачные и неудачные дни для стрижек и окрашивания в первый осенний месяц.

Люди давно заметили, что в разные дни лунного календаря отличается здоровье и послушность наших волос. Наш спутник оказывает сильное влияние на волосы, делая их послушными и мягкими, или же непослушными и густыми. Лунный календарь стрижек поможет подобрать самые удачные дни для разных процедур с волосами, чтобы прическа была удачной.

Влияние Луны на волосы

В убывающую Луну волосы долго сохраняют форму после укладки и медленно растут. А в растущую Луну волосы непостоянные – быстро растут и не держат форму. Период полнолуния считается лучшим временем для любых работ с волосами: в это время они здоровые и послушные.

Фазы Луны в сентябре 2022 года

Растущая Луна: 1-9, 28-30 сентября.

Полнолуние: 10 сентября.

Убывающая Луна: 11-25 сентября.

Новолуние: 26 сентября.

Лунный календарь стрижек на август

Удачные дни для стрижки: 1-5, 13, 15, 25, 28, 30 сентября.

Хорошие дни окрашивания волос: 1, 2, 4, 8-10, 16, 25, 28-30 сентября.

Окрашивание волос только в натуральные оттенки: 1, 4, 9, 28 сентября.

Стрижка для быстрого роста волос: 1-9, 28-30 сентября.

Кардинальная смена имиджа: 4, 15, 29 сентября.

Неудачные дни для любых процедур с волосами: 6, 13, 18, 23 сентября.

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