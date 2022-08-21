Люди давно заметили, что в разные дни лунного календаря отличается здоровье и послушность наших волос. Наш спутник оказывает сильное влияние на волосы, делая их послушными и мягкими, или же непослушными и густыми. Лунный календарь стрижек поможет подобрать самые удачные дни для разных процедур с волосами, чтобы прическа была удачной.
Влияние Луны на волосы
В убывающую Луну волосы долго сохраняют форму после укладки и медленно растут. А в растущую Луну волосы непостоянные – быстро растут и не держат форму. Период полнолуния считается лучшим временем для любых работ с волосами: в это время они здоровые и послушные.
Фазы Луны в сентябре 2022 года
Растущая Луна: 1-9, 28-30 сентября.
Полнолуние: 10 сентября.
Убывающая Луна: 11-25 сентября.
Новолуние: 26 сентября.
Лунный календарь стрижек на август
Удачные дни для стрижки: 1-5, 13, 15, 25, 28, 30 сентября.
Хорошие дни окрашивания волос: 1, 2, 4, 8-10, 16, 25, 28-30 сентября.
Окрашивание волос только в натуральные оттенки: 1, 4, 9, 28 сентября.
Стрижка для быстрого роста волос: 1-9, 28-30 сентября.
Кардинальная смена имиджа: 4, 15, 29 сентября.
Неудачные дни для любых процедур с волосами: 6, 13, 18, 23 сентября.