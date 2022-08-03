Лунный календарь стрижек на август подскажет удачные и неудачные дни для стрижек и окрашивания в этом месяце.

Состояние и послушность наших волос меняются в зависимости от лунных фаз. Люди издавна заметили, что в некоторые дни лунного календаря волосы быстро отрастают и не держат форму, а в другие дни - хорошо завиваются и быстро растут.

Лунный календарь стрижек подскажет, когда и какие процедуры с волосами лучше провести в августе, чтобы стрижка всегда была аккуратной и красивой.

Влияние Луны на волосы

В убывающую Луну волосы долго сохраняют форму после укладки и медленно растут. А в растущую Луну волосы непостоянные – быстро растут и не держат форму. Период полнолуния считается лучшим временем для любых работ с волосами: в это время они здоровые и послушные.

Фазы Луны в августе 2022 года

Новолуние - 27 августа.

Полнолуние - 12 августа.

Растущая Луна - 1-11 августа и 28-31 августа.

Убывающая Луна - 13-26 августа.

Лунный календарь стрижек на август 2022 года

Удачные дни для стрижки: 1, 4, 8, 14, 18, 21, 23, 26 августа.

Хорошие дни окрашивания волос: 4, 6, 11, 13, 23, 24 августа.

Окрашивание волос только в натуральные оттенки: 6, 10, 25 августа.

Стрижка для быстрого роста волос: 1, 3, 4, 6, 8-11, 19 августа.

Кардинальная смена имиджа: 21, 23, 31 августа.

Неудачные дни для любых процедур с волосами: 2, 5, 7, 12, 16, 17, 20, 27-30 августа.

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