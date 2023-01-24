Лунный календарь стрижек на февраль подскажет наиболее удачные даты для разных работ с волосами.

Люди давно заметили особое влияние лунных фаз на здоровье человека. Под воздействием земного спутника меняется не только самочувствие, но и здоровье и послушность наших волос. Чтобы прическа была аккуратной, а волосы - крепкими и блестящими, стрижку рекомендуется планировать с учетом фаз лунного календаря.

Влияние Луны на волосы

В убывающую Луну волосы долго сохраняют форму после укладки и медленно растут. А в растущую Луну волосы непостоянные – быстро растут и не держат форму. Период полнолуния считается лучшим временем для любых работ с волосами: в это время они здоровые и послушные.

Лунный календарь на февраль 2023

Растущая луна - 1-4 февраля, 21-28 февраля.

Видео дня

Полнолуние - 5 февраля.

Убывающая луна - 6-19 февраля.

Новолуние - 20 февраля.

Лунный календарь стрижек на февраль 2023 - удачные и неудачные дни

Удачные дни для стрижки волос: 1-4, 7, 16-18, 23, 26-28 февраля.

Неудачные дни для любых работ с волосами: 5, 11, 14, 19, 20 февраля.

Стрижка для быстрого роста волос: 4, 18, 27 февраля.

Стрижка для оздоровления и густоты волос: 6, 13, 18, 23 февраля.

Благоприятные дни для окрашивания волос: 2-4, 7-10, 17, 22-25 февраля.

Окрашивание только в натуральные цвета: 4, 8, 22 февраля.

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