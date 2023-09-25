Лунный календарь стрижек подскажет удачные и несчастливые дни октября для стрижки, завивки, выпрямления и окрашивания волос.

Луна оказывает сильное влияние на наше здоровье и состояние волос. В некоторые дни лунного календаря волосы становятся кудрявыми и непослушными, в другие даты - легко выпрямляются и долго отрастают. Лунный календарь стрижек поможет выбрать удачный день для смены прически. Запомните общие правила: в убывающую луну стрижка оздоравливает волосы и надолго закрепляет их форму, а в растущую - ускоряет рост и упрощает завивку.

Мы составили лунный календарь стрижек на октябрь 2023 на основании фаз Луны и влияния знака Зодиака. Он поможет удачно сменить прическу и запланировать визит в парикмахерскую.

Фазы Луны в октябре 2023

Убывающая Луна - 1-13 октября, 29-31 октября.

Видео дня

Новолуние - 14 октября.

Растущая Луна - 15-27 октября.

Полнолуние - 28 октября.

Когда нельзя стричь волосы в сентябре 2023 года

В некоторые дни качество волос сильно ухудшается, поэтому визит в парикмахерскую лучше отменить в такие даты:

6 октября - из-за влияния знака Зодиака Рака волосы станут непослушными и запутанными, любые укладки и завивки пройдут неудачно. Стрижка сделает волосы тонкими.

- из-за влияния знака Зодиака Рака волосы станут непослушными и запутанными, любые укладки и завивки пройдут неудачно. Стрижка сделает волосы тонкими. 7 октября - укладки и завивки не продержатся долго, а окрашенные волосы быстро выцветут и потускнеют. Стрижка в этот день противопоказана и может навредить здоровью волос - они станут больше выпадать и чаще запутываться.

- укладки и завивки не продержатся долго, а окрашенные волосы быстро выцветут и потускнеют. Стрижка в этот день противопоказана и может навредить здоровью волос - они станут больше выпадать и чаще запутываться. 17 октября - стрижка сделает волосы жесткими и толстыми. Химическая завивка и окрашивание принесут волосам больше вреда, чем обычно. Не стоит экспериментировать с прической и цветом волос. Необычные стрижки и окрашивания не принесут удовольствия.

- стрижка сделает волосы жесткими и толстыми. Химическая завивка и окрашивание принесут волосам больше вреда, чем обычно. Не стоит экспериментировать с прической и цветом волос. Необычные стрижки и окрашивания не принесут удовольствия. 22 октября - стрижка в этот день не принесет удовольствия и пользы. Окрашивание тоже не желательно, если оттенок краски отличается от настоящего цвета волос более чем на 2 тона.

- стрижка в этот день не принесет удовольствия и пользы. Окрашивание тоже не желательно, если оттенок краски отличается от настоящего цвета волос более чем на 2 тона. 27 октября - влияние знака Зодиака Овен делает волосы ослабленными и непослушными. Любое окрашивание и завивка ухудшат состояние волос, а стрижка ускорит их выпадение.

Также волосы не рекомендуется стричь и окрашивать по пятницам.

Когда стричь волосы в октябре 2023

Чтобы стрижка точно вас порадовала, её рекомендуется планировать на такие дни:

2 октября - стрижка принесет пользу и значительно улучшит состояние волос. Хороший день для оздоровительных процедур и использования масок. Успешно пройдут осветление, окрашивание корней и бровей, закрашивание седины.

- стрижка принесет пользу и значительно улучшит состояние волос. Хороший день для оздоровительных процедур и использования масок. Успешно пройдут осветление, окрашивание корней и бровей, закрашивание седины. 5 октября - хороший день для стрижки кудрявых и вьющихся волос. После остригания они будут ещё сильнее завиваться. Но если хотите сохранить волосы прямыми, то стричься не стоит. Удачно пройдет осветление и закрашивание в светлые тона.

- хороший день для стрижки кудрявых и вьющихся волос. После остригания они будут ещё сильнее завиваться. Но если хотите сохранить волосы прямыми, то стричься не стоит. Удачно пройдет осветление и закрашивание в светлые тона. 11 октября - лучший день, когда стричься в октябре 2023 года. Стрижка оздоровит волосы, принесет им блеск и густоту, укрепит кончики. Удачно пройдут любые окрашивания, тонирование волос, стрижки и завивки. Новая прическа вдохновит и принесет позитив.

- лучший день, когда стричься в октябре 2023 года. Стрижка оздоровит волосы, принесет им блеск и густоту, укрепит кончики. Удачно пройдут любые окрашивания, тонирование волос, стрижки и завивки. Новая прическа вдохновит и принесет позитив. 16 октября - стричь можно тонкие и слабые волосы - тогда они станут гуще и толще. А жирные волосы после стрижки станут суше. Хороший день для укорачивания кончиков для ускорения роста волос. Можно окрашивать волосы, но только натуральными красителями (хной и басмой).

- стричь можно тонкие и слабые волосы - тогда они станут гуще и толще. А жирные волосы после стрижки станут суше. Хороший день для укорачивания кончиков для ускорения роста волос. Можно окрашивать волосы, но только натуральными красителями (хной и басмой). 18 октября - хороший день для стрижки, если хотите быстро отрастить волосы. Сделанная в этот день химическая укладка продержится недолго, зато можно выпрямлять волосы. Удачно пройдет окрашивание в темные и рыжие оттенки, а также в необычные цвета.

- хороший день для стрижки, если хотите быстро отрастить волосы. Сделанная в этот день химическая укладка продержится недолго, зато можно выпрямлять волосы. Удачно пройдет окрашивание в темные и рыжие оттенки, а также в необычные цвета. 19 октября - стрижка в этот день принесет позитив и вдохновение, придаст творческих сил. Можно делать короткие, необычные, молодежные стрижки. После стрижки в эту дату волосы начнут быстрее расти. Любые оздоровительные процедуры для головы будут вдвойне полезными.

- стрижка в этот день принесет позитив и вдохновение, придаст творческих сил. Можно делать короткие, необычные, молодежные стрижки. После стрижки в эту дату волосы начнут быстрее расти. Любые оздоровительные процедуры для головы будут вдвойне полезными. 21 октября - влияние знака Козерога на волосы будет очень положительным. Стрижка укрепит кончики, предотвратит сечение и выпадение волос, сделает их мягкими и послушными. Химическая завивка, окрашивание и другие процедуры нанесут минимальный вред, а любое окрашивание пройдет удачно.

- влияние знака Козерога на волосы будет очень положительным. Стрижка укрепит кончики, предотвратит сечение и выпадение волос, сделает их мягкими и послушными. Химическая завивка, окрашивание и другие процедуры нанесут минимальный вред, а любое окрашивание пройдет удачно. 23 октября - хороший день для любых экспериментов с волосами, кардинальной смены прически и окрашивания в необычные цвета. Однако для укладки дата не очень подходит - локоны будут непослушными. Стрижка в этот день укрепит и оздоровит волосы.

- хороший день для любых экспериментов с волосами, кардинальной смены прически и окрашивания в необычные цвета. Однако для укладки дата не очень подходит - локоны будут непослушными. Стрижка в этот день укрепит и оздоровит волосы. 25 октября - в парикмахерскую стоит сходить обладателям тонких, поврежденных и выпадающих волос. Для них процедуры с волосами будут особенно полезными. День удачный для оздоровительной стрижки, выщипывания бровей и ухода за челкой.

В целом для стрижек лучше всего подходят среды и субботы.

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