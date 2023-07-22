Лунный календарь стрижек на август подскажет, в какие дни лучше окрашивать и стричь волосы.

Луна влияет на все живые организмы на Земле, в том числе и на людей. В разные дни лунного календаря волосы могут становиться непослушными, прямыми или вьющимися. Выбрать удачную дату для разных видов работ над волосами поможет лунный календарь. В убывающую луну стрижка оздоравливает волосы и надолго закрепляет их форму, а в растущую - ускоряет рост и упрощает завивку.

Мы составили лунный календарь стрижек на август 2023 на основании фаз Луны и влияния знака Зодиака. Он поможет вам запланировать поход к парикмахеру и не пожалеть о новой стрижке.

Фазы Луны в августе 2023

Полнолуние - 1 августа.

Видео дня

Убывающая луна - 2-15 августа.

Новолуние - 16 августа.

Растущая Луна - 17-29 августа.

Полнолуние - 30 августа.

Убывающая луна - 31 августа.

Когда нельзя стричь волосы в августе 2023

Некоторые дни совсем не подходят для смены прически, поскольку качество волос сильно ухудшается. Поход в парикмахерскую лучше отменить в такие даты:

3 августа - не рекомендуется делать окрашивание, поскольку высок риск получить ожог. Химическое воздействие очень навредит кончикам, поэтому также не стоит делать завивку и выпрямление.

- не рекомендуется делать окрашивание, поскольку высок риск получить ожог. Химическое воздействие очень навредит кончикам, поэтому также не стоит делать завивку и выпрямление. 4 августа - неудачный день для завивки искусственных кудрей - они быстро выпрямятся. Также не стоит укорачивать волосы, иначе они будут плохо расти.

- неудачный день для завивки искусственных кудрей - они быстро выпрямятся. Также не стоит укорачивать волосы, иначе они будут плохо расти. 6 августа - не стоит подстригать волосы, иначе они начнут выпадать, а кончики будут сечься.

- не стоит подстригать волосы, иначе они начнут выпадать, а кончики будут сечься. 11 августа - стрижка в этот день вас не порадует и не подойдет к образу. Волосы будут непослушными.

- стрижка в этот день вас не порадует и не подойдет к образу. Волосы будут непослушными. 14 августа - из-за влияния знака Рака волосы станут очень непослушными и будут легко запутываться. Сухие волосы в этот день станут ещё суше.

Также лунный календарь стрижек не рекомендует стричь и красить волосы в полнолуние, поскольку результат может получиться очень непредсказуемым.

Когда стричь волосы по лунному календарю 2023

Следующие дни считаются удачными для обновления стрижки - результат точно порадует:

2 августа - стрижка сделает волосы густыми и добавит объема. Удачный день для борьбы с перхотью, ломкостью и сухостью волос.

- стрижка сделает волосы густыми и добавит объема. Удачный день для борьбы с перхотью, ломкостью и сухостью волос. 7 августа - стрижка в этот день прибавит здоровье и придаст молодой вид, поможет измениться в лучшую сторону. Крайне полезны любые маски, массажи и оздоровительные процедуры для волос.

- стрижка в этот день прибавит здоровье и придаст молодой вид, поможет измениться в лучшую сторону. Крайне полезны любые маски, массажи и оздоровительные процедуры для волос. 17 августа - под влиянием знака Девы волосы очень быстро отрастают, поэтому это хороший день для оздоровительной обрезки. Завивки и укладки будут долго держаться. Хорошо пройдут окрашивание, тонирование, закрашивание седины. Хороший день для оздоровительных процедур.

- под влиянием знака Девы волосы очень быстро отрастают, поэтому это хороший день для оздоровительной обрезки. Завивки и укладки будут долго держаться. Хорошо пройдут окрашивание, тонирование, закрашивание седины. Хороший день для оздоровительных процедур. 18 августа - очень удачный день для закрашивания корней волос и в целом любого закрашивания, особенно с помощью хны и басмы. Можно экспериментировать с цветом и формой волос.

- очень удачный день для закрашивания корней волос и в целом любого закрашивания, особенно с помощью хны и басмы. Можно экспериментировать с цветом и формой волос. 19 августа - удачная дата для дерзкой молодежной стрижки. Можно обрезать секущиеся кончики для ускорения роста волос. Окрашивание допускается, но только растительными красителями.

- удачная дата для дерзкой молодежной стрижки. Можно обрезать секущиеся кончики для ускорения роста волос. Окрашивание допускается, но только растительными красителями. 21 августа - не очень удачный день для укладки и завивки, но хорош для выпрямления волос. Также можно подстричься для ускорения роста волос. Очень полезными будут оздоровительные процедуры. Можно наносить масло для укрепления волос.

- не очень удачный день для укладки и завивки, но хорош для выпрямления волос. Также можно подстричься для ускорения роста волос. Очень полезными будут оздоровительные процедуры. Можно наносить масло для укрепления волос. 28 августа - стрижка в этот день придаст сил и здоровья, сделает волосы крепче и гуще, значительно уменьшит их выпадение. Хорошо удается закрашивание седины и перекрашивание в новый цвет. Можно делать химическую завивку - она мало навредит волосам.

- стрижка в этот день придаст сил и здоровья, сделает волосы крепче и гуще, значительно уменьшит их выпадение. Хорошо удается закрашивание седины и перекрашивание в новый цвет. Можно делать химическую завивку - она мало навредит волосам. 30 августа - удачно пройдут любые эксперименты и экстравагантные стрижки. Хороший день для тонирования и сложного окрашивания - всё пройдет удачно. Волосы в этот день меньше выпадают, но не очень хорошо завиваются. Удачная дата для ухода за челкой.

Также хороший вариант, когда стричь волосы в августе 2023, это новолуние. Это лучший день в месяце для кардинального изменения образа.

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