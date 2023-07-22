Луна влияет на все живые организмы на Земле, в том числе и на людей. В разные дни лунного календаря волосы могут становиться непослушными, прямыми или вьющимися. Выбрать удачную дату для разных видов работ над волосами поможет лунный календарь. В убывающую луну стрижка оздоравливает волосы и надолго закрепляет их форму, а в растущую - ускоряет рост и упрощает завивку.
Мы составили лунный календарь стрижек на август 2023 на основании фаз Луны и влияния знака Зодиака. Он поможет вам запланировать поход к парикмахеру и не пожалеть о новой стрижке.
Фазы Луны в августе 2023
Полнолуние - 1 августа.
Убывающая луна - 2-15 августа.
Новолуние - 16 августа.
Растущая Луна - 17-29 августа.
Полнолуние - 30 августа.
Убывающая луна - 31 августа.
Когда нельзя стричь волосы в августе 2023
Некоторые дни совсем не подходят для смены прически, поскольку качество волос сильно ухудшается. Поход в парикмахерскую лучше отменить в такие даты:
- 3 августа - не рекомендуется делать окрашивание, поскольку высок риск получить ожог. Химическое воздействие очень навредит кончикам, поэтому также не стоит делать завивку и выпрямление.
- 4 августа - неудачный день для завивки искусственных кудрей - они быстро выпрямятся. Также не стоит укорачивать волосы, иначе они будут плохо расти.
- 6 августа - не стоит подстригать волосы, иначе они начнут выпадать, а кончики будут сечься.
- 11 августа - стрижка в этот день вас не порадует и не подойдет к образу. Волосы будут непослушными.
- 14 августа - из-за влияния знака Рака волосы станут очень непослушными и будут легко запутываться. Сухие волосы в этот день станут ещё суше.
Также лунный календарь стрижек не рекомендует стричь и красить волосы в полнолуние, поскольку результат может получиться очень непредсказуемым.
Когда стричь волосы по лунному календарю 2023
Следующие дни считаются удачными для обновления стрижки - результат точно порадует:
- 2 августа - стрижка сделает волосы густыми и добавит объема. Удачный день для борьбы с перхотью, ломкостью и сухостью волос.
- 7 августа - стрижка в этот день прибавит здоровье и придаст молодой вид, поможет измениться в лучшую сторону. Крайне полезны любые маски, массажи и оздоровительные процедуры для волос.
- 17 августа - под влиянием знака Девы волосы очень быстро отрастают, поэтому это хороший день для оздоровительной обрезки. Завивки и укладки будут долго держаться. Хорошо пройдут окрашивание, тонирование, закрашивание седины. Хороший день для оздоровительных процедур.
- 18 августа - очень удачный день для закрашивания корней волос и в целом любого закрашивания, особенно с помощью хны и басмы. Можно экспериментировать с цветом и формой волос.
- 19 августа - удачная дата для дерзкой молодежной стрижки. Можно обрезать секущиеся кончики для ускорения роста волос. Окрашивание допускается, но только растительными красителями.
- 21 августа - не очень удачный день для укладки и завивки, но хорош для выпрямления волос. Также можно подстричься для ускорения роста волос. Очень полезными будут оздоровительные процедуры. Можно наносить масло для укрепления волос.
- 28 августа - стрижка в этот день придаст сил и здоровья, сделает волосы крепче и гуще, значительно уменьшит их выпадение. Хорошо удается закрашивание седины и перекрашивание в новый цвет. Можно делать химическую завивку - она мало навредит волосам.
- 30 августа - удачно пройдут любые эксперименты и экстравагантные стрижки. Хороший день для тонирования и сложного окрашивания - всё пройдет удачно. Волосы в этот день меньше выпадают, но не очень хорошо завиваются. Удачная дата для ухода за челкой.
Также хороший вариант, когда стричь волосы в августе 2023, это новолуние. Это лучший день в месяце для кардинального изменения образа.