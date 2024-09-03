Сентябрьское затмение Луны будет частичным и откроет смутный двухнедельный коридор затмений.

Ранним утром 18 сентября произойдет захватывающее зрелище - частное лунное затмение. Оно будет вторым в этом году и его смогут увидеть жители большей части Земли. Когда наблюдать событие, будет ли его видно в Украине и что советуют астрологи - в материале.

Что такое лунное затмение

Лунное затмение - это затмение Луны, которое происходит, когда наш естественный спутник попадает в тень Земли. В сентябре 2024 мы увидим частное лунное затмение - то есть, Луна попадет в тень Земли лишь частично. Частные лунные затмения происходят раз в год или раз в 2 года.

Как будет выглядеть лунное затмение в сентябре 2024

Как выглядит лунное затмение? Во время частных затмений часть Луны темнеет и приобретает красноватый оттенок.

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В сентябре 2024 в момент затмения совсем небольшая часть спутника (3,5%) будет выглядеть затемненной - как будто от него "откусили" кусочек. Большая часть этого затмения будет полутеневым - то есть, диск Луны слегка потемнеет, когда будет проходить через полутень Земли, а в пик затмения на Луне появится небольшой темный кусочек - это участок, который пройдёт через тень Земли.

Наблюдать за лунным затмением можно будет невооруженным глазом.

Будет ли видно лунное затмение в Украине? Наблюдать сентябрьское затмение 2024 можно будет на западе Африки и Европы, на юге и востоке Северной Америки, во всей южной Америке и в некоторых местах Антарктиды. Часть затмения будет видна по всей Европе - то есть, и в Украине, а также в Африке, Северной и Южной Америке, большей части Азии, над Тихим, Атлантическим и Индийским океанами, а также Арктикой и Антарктидой.

Когда будет лунное затмение в сентябре 2024 - точное время

Сколько длится лунное затмение? В отличие от солнечных затмений, которые длятся всего несколько минут, лунные затмения могут длиться часами - ведь тень Земли намного больше Луны. Например, полное затмение Луны продолжается примерно два часа, а частное может быть и того дольше.

Если говорить о лунном затмении в сентябре 2024, то оно будет длиться 4 часа и 6 минут в общем, а частное затмение, когда спутник будет находиться в полной тени Земли - 1 час и 3 минуты.

Во сколько лунное затмение в Украине:

начало затмения (Луна войдет в полутень Земли) - 03:41 по Киеву;

частное затмение - в 05:12 по Киеву;

пик затмения - в 05:44 по Киеву;

окончание частного затмения - в 06:15 по Киеву;

полное окончание затмения в 07:47 по Киеву.

То есть, сначала Луна войдет в полутень Земли, спустя 1 час 31 минуту - начнется частное затмение, которое продлится 1 час и 3 минуты и после еще 1 час и 32 минуты спутник будет в полутени Земли.

Что можно и что нельзя делать в лунное затмение 18 сентября

Начиная с 3 числа (новолуние в сентябре 2024), будет расти некоторое внутреннее беспокойство, а ближе к затмению - три дня до и три дня после - оно может вырваться наружу в виде ссор и стресса, а то и того хуже, болезни. Чтобы этого избежать, будут необходимы некоторые усилия:

уходите от конфликтов, споров и острых дискуссий;

не переутомляйтесь и не передайте;

не начинайте реализацию новых проектов, стройку, ремонт и т.п.;

не принимайте никаких судьбоносных решений - увольнение с работы, переезд и т.п.;

избегайте крупных изменений в отношениях.

Лунное затмение произойдет в знаке Рыб и, по словам астрологов, больше всего окажет влияние на Рыб, Дев, Близнецов и Стрельцов - а именно тех, кто родился с 15 по 21 марта, сентября, июня или декабря. Накануне события им нужно будет пристегнуть "ремни безопасности", выполнить все вышеперечисленные пункты и плюс к этому ограничить общение с людьми, у которых есть какие-либо зависимости - это может сильно расшатать их психику.

В то же время затмение в Рыбах - это прекрасное время, чтобы освободиться от ложных представлений и фантазий, которые могут мешать духовному росту. Это также шанс попрощаться с тем, что больше не служит вам, особенно в сфере эмоциональной - поскольку водный знак Рыб отвечает за эмоции. Рыбы - это еще и знак сострадания и милосердия, поэтому во время затмения будут больше проявляться эмпатия и внимание к нуждам других.

День 18 сентября, говорят астрологи, нужно постараться провести максимально спокойно, окружив себя позитивными людьми и преднамеренно избегая токсичных людей и провокаций.

Что делать в лунное затмение:

занимайтесь тем, что приносит удовольствие, можно начать обдумывать новые идеи, составлять планы;

уделите время здоровью, питанию, отправляйтесь на прогулку на свежем воздухе;

подводите итоги и наблюдайте за тем, что происходит в вашей жизни.

Помните, что события, которые происходят в это время, а также люди, которые появляются в двухнедельный период под названием "коридор затмений", с большой вероятностью сыграют важную роль в будущем.

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