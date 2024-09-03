Ранним утром 18 сентября произойдет захватывающее зрелище - частное лунное затмение. Оно будет вторым в этом году и его смогут увидеть жители большей части Земли. Когда наблюдать событие, будет ли его видно в Украине и что советуют астрологи - в материале.
- Что такое лунное затмение
- Как будет выглядеть лунное затмение в сентябре 2024
- Когда будет лунное затмение в сентябре 2024 - точное время
- Что можно и что нельзя делать в лунное затмение 18 сентября
Что такое лунное затмение
Лунное затмение - это затмение Луны, которое происходит, когда наш естественный спутник попадает в тень Земли. В сентябре 2024 мы увидим частное лунное затмение - то есть, Луна попадет в тень Земли лишь частично. Частные лунные затмения происходят раз в год или раз в 2 года.
Как будет выглядеть лунное затмение в сентябре 2024
Как выглядит лунное затмение? Во время частных затмений часть Луны темнеет и приобретает красноватый оттенок.
В сентябре 2024 в момент затмения совсем небольшая часть спутника (3,5%) будет выглядеть затемненной - как будто от него "откусили" кусочек. Большая часть этого затмения будет полутеневым - то есть, диск Луны слегка потемнеет, когда будет проходить через полутень Земли, а в пик затмения на Луне появится небольшой темный кусочек - это участок, который пройдёт через тень Земли.
Наблюдать за лунным затмением можно будет невооруженным глазом.
Будет ли видно лунное затмение в Украине? Наблюдать сентябрьское затмение 2024 можно будет на западе Африки и Европы, на юге и востоке Северной Америки, во всей южной Америке и в некоторых местах Антарктиды. Часть затмения будет видна по всей Европе - то есть, и в Украине, а также в Африке, Северной и Южной Америке, большей части Азии, над Тихим, Атлантическим и Индийским океанами, а также Арктикой и Антарктидой.
Когда будет лунное затмение в сентябре 2024 - точное время
Сколько длится лунное затмение? В отличие от солнечных затмений, которые длятся всего несколько минут, лунные затмения могут длиться часами - ведь тень Земли намного больше Луны. Например, полное затмение Луны продолжается примерно два часа, а частное может быть и того дольше.
Если говорить о лунном затмении в сентябре 2024, то оно будет длиться 4 часа и 6 минут в общем, а частное затмение, когда спутник будет находиться в полной тени Земли - 1 час и 3 минуты.
Во сколько лунное затмение в Украине:
- начало затмения (Луна войдет в полутень Земли) - 03:41 по Киеву;
- частное затмение - в 05:12 по Киеву;
- пик затмения - в 05:44 по Киеву;
- окончание частного затмения - в 06:15 по Киеву;
- полное окончание затмения в 07:47 по Киеву.
То есть, сначала Луна войдет в полутень Земли, спустя 1 час 31 минуту - начнется частное затмение, которое продлится 1 час и 3 минуты и после еще 1 час и 32 минуты спутник будет в полутени Земли.
Что можно и что нельзя делать в лунное затмение 18 сентября
Начиная с 3 числа (новолуние в сентябре 2024), будет расти некоторое внутреннее беспокойство, а ближе к затмению - три дня до и три дня после - оно может вырваться наружу в виде ссор и стресса, а то и того хуже, болезни. Чтобы этого избежать, будут необходимы некоторые усилия:
- уходите от конфликтов, споров и острых дискуссий;
- не переутомляйтесь и не передайте;
- не начинайте реализацию новых проектов, стройку, ремонт и т.п.;
- не принимайте никаких судьбоносных решений - увольнение с работы, переезд и т.п.;
- избегайте крупных изменений в отношениях.
Лунное затмение произойдет в знаке Рыб и, по словам астрологов, больше всего окажет влияние на Рыб, Дев, Близнецов и Стрельцов - а именно тех, кто родился с 15 по 21 марта, сентября, июня или декабря. Накануне события им нужно будет пристегнуть "ремни безопасности", выполнить все вышеперечисленные пункты и плюс к этому ограничить общение с людьми, у которых есть какие-либо зависимости - это может сильно расшатать их психику.
В то же время затмение в Рыбах - это прекрасное время, чтобы освободиться от ложных представлений и фантазий, которые могут мешать духовному росту. Это также шанс попрощаться с тем, что больше не служит вам, особенно в сфере эмоциональной - поскольку водный знак Рыб отвечает за эмоции. Рыбы - это еще и знак сострадания и милосердия, поэтому во время затмения будут больше проявляться эмпатия и внимание к нуждам других.
День 18 сентября, говорят астрологи, нужно постараться провести максимально спокойно, окружив себя позитивными людьми и преднамеренно избегая токсичных людей и провокаций.
Что делать в лунное затмение:
- занимайтесь тем, что приносит удовольствие, можно начать обдумывать новые идеи, составлять планы;
- уделите время здоровью, питанию, отправляйтесь на прогулку на свежем воздухе;
- подводите итоги и наблюдайте за тем, что происходит в вашей жизни.
Помните, что события, которые происходят в это время, а также люди, которые появляются в двухнедельный период под названием "коридор затмений", с большой вероятностью сыграют важную роль в будущем.